Intesa Sanpaolo down oggi, 18 novembre, problemi con l'app: cosa sta succedendo Diversi utenti hanno cominciato a segnalare malfunzionamenti. Sembra che i clienti stiano riscontrando problemi a utilizzare i servizi online della banca, alcuni non riescono ad accedere sull'app.

A cura di Elisabetta Rosso

I clienti di Intesa Sanpaolo stanno registrando problemi ad accedere all'app della banca e a utilizzare i servizi online. Le prime segnalazioni sul portale Downdetector sono iniziate oggi, 18 novembre, verso le 9.30, il picco è stato raggiunto intorno alle 10.40. I problemi riguardano soprattutto l’accesso da mobile, registrati anche malfunzionamenti al sito web e a tutti i servizi dell’internet banking.

"L'autorizzazione arriva in ritardo sul telefono, quindi non si riesce a entrare. Le notifiche su conto e carte arrivano in ritardo di ore, da più di due settimane", ha scritto un utente su Downdetector. "L'app non funziona di nuovo e non si riesce ad accedere neanche dal sito!!", ha aggiunto un altro.

Chi prova a entrare si trovava di fronte alla schermata principale che si caricava a vuoto, oppure compare una pagina bianca che rimane bloccata. Lo stesso messaggio che era comparso il 31 ottobre e l'11 novembre, quello di oggi infatti è il terzo down di Intesa Sanpaolo, non è chiaro quali siano i problemi, l'azienda non ha ancora rilasciato comunicazioni ufficiali.

DOWNDETECTOR | Le segnalazioni degli utenti