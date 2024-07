video suggerito

Intesa Sanpaolo down oggi 12 luglio, problemi con l’app: perché non funziona e cosa sta succedendo Le segnalazioni stanno arrivando dalle principali città italiane. Molto probabilmente si tratta di un problema tecnico che impedisce il corretto accesso all’applicazione mobile della banca. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Elisabetta Rosso

I clienti di Intesa Sanpaolo stanno registrando problemi ad accedere all'app della banca e ad utilizzare i servizi online. Le prime segnalazioni sul portale Downdetector sono iniziate verso le 11.30 di oggi, 12 luglio. Diversi utenti hanno cominciato a segnalare malfunzionamenti. Al momento non è chiara la natura del problema e Intesa Sanpaolo non ha rilasciato comunicazioni ufficiali. Sembra che i clienti stiano riscontrando problemi a utilizzare i servizi online della banca, alcuni non riescono ad accedere sull'app.

Le segnalazioni stanno arrivando dalle principali città italiane, tra queste Milano, Roma, Napoli, Genova, Perugia, Torino, Palermo e Venezia. Molto probabilmente si tratta di un problema tecnico che impedisce il corretto accesso all’applicazione mobile della banca. I servizi potrebbero essere ripristinati a breve, sembra che il problema non sia così esteso, le segnalazioni hanno toccato il picco intorno alle 12, raggiungendo quota 371.

Il down del 4 luglio

Intesa Sanpaolo aveva già avuto problemi il 4 luglio. "Non si riesce ad accedere né all'APP da smartphone, né alla Banca Online tramite PC. Sentita la Banca (Filiale Digitale) mi dicono che si tratta di un problema generalizzato e l'unica soluzione al momento è di riprovare le pomeriggio…", aveva scritto un cliente della banca su Downdetector.

"Stessa cosa anche a me… Non riesco neanche a utilizzare la chat per esporre il problema (la filiale non mi va di sentirla). Da un lato mi conforta che sia un problema generalizzato, dall'altro è preoccupante che la banca non mi riconosca come utente se cerco di inserire le credenziali (sia nell'app che sul sito)", aveva aggiunto un altro su X. Questo down sembra aver coinvolto meno utenti, abbiamo fatto qualche test e siamo riusciti ad accedere all'app della banca.

DOWNDETECTOR | Segnalazioni per Intesa Sanpaolo