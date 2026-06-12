Instagram e Facebook ancora in down oggi: problemi con le App di Meta, cosa sta succedendo

Le App di Meta Facebook e Instagram risultano in down o malfunzionanti dal primo pomeriggio di oggi venerdì 12 giungo 2026. Molteplici le segnalazioni su Downdetector.

Dal primo pomeriggio di oggi, venerdì 12 giugno 2016, si stanno riscontrando problemi con le applicazioni di Meta Facebook e Instagram, che risultano down o malfunzionanti. WhatsApp, che all'inizio non sembrava essere coinvolto nell'evento che ha colpito le varie piattaforme social della società di Menlo Park, sta anch'esso registrando delle problematiche con l'invio e la ricezione dei messaggi. L'entità dei disservizi non è ancora chiara: al momento non risultano dichiarazioni ufficiali dell'azienda e non è noto quando rientrerà il down.

Molteplici le segnalazioni su Downdetector.it, con la curva rossa del down che si impenna in maniera vertiginosa a partire dalle 15:30 circa ora italiana. Curiosamente, cliccando in questo momento sulle icone delle varie applicazioni in "difficoltà", su Downdetector ora appare il messaggio di errore "404 – Pagina non trovata". Per alcune è comunque possibile verificare l'andamento.

Cosa sta succedendo

Facebook sembra avere più problemi di Instagram, che dai nostri test risulta solo molto lento a caricare i post, ma funzionante su smartphone. Facebook, d'altro canto, cliccando sulle notifiche nella versione desktop ci segnala il seguente messaggio di errore: "Ops! Si è verificato un problema. Stiamo lavorando per risolverlo il prima possibile", con l'icona della campanella che continua a lampeggiare. Provando a fare refresh sulla bacheca o sui post, la pagina continua a caricarsi a tempo indefinito. Dopo vari tentativi siamo comunque riusciti ad accedere ai contenuti. Successivamente la bacheca è tornata non funzionante. Non riusciamo nemmeno ad applicare reazioni ai post, che vengono "respinte" dal sistema dopo un apparente e regolare invio.

Su Instagram il picco delle segnalazioni (oltre 1.500) è stato raggiunto alle 16:38. Alle 15:40 c'è stato un primo picco con successivo rallentamento delle segnalazioni, poi una nuova, rapida impennata della curva a partire dalle 16:23. Anche su Messenger si stanno riscontrando problemi: la curva delle segnalazioni attorno alle 15:45 ha iniziato una significativa fase discendente, ma a partire dalle 16:13 è tornata a impennarsi, come mostra il grafico sottostante.

Il down su Messenger. Credit: Downdetector

Le cause del down non sono ancora note, ma potrebbero essere coinvolti problemi ai server di Meta così come aggiornamenti software difettosi. Non si può escludere un attacco hacker, ma si tratta dell'ipotesi meno realistica al momento.

(In aggiornamento)