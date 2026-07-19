Facebook down oggi 19 luglio, problemi con l’App di Meta: migliaia di segnalazioni in Italia

Oggi domenica 19 luglio migliaia di utenti stanno riscontrando problemi con Facebook, l’App di Meta. Il down è iniziato attorno alle 09:30.

Oggi domenica 19 luglio 2026 ci sono problemi di accesso con Facebook, l'App di Meta. Il down del social network è iniziato attorno alle ore 09:30, con numerosi utenti che in Italia non riescono ad accedere. In questo momento, anche durante i nostri test esce il seguente messaggio quando proviamo ad accedere all'applicazione via desktop:

"Account non disponibile al momento. Il tuo account non è al momento disponibile a causa di un problema del sito. Speriamo di risolverlo presto. Per favore Riprova tra qualche minuto."

Al momento non sono note le cause del malfunzionamento del social. Il portavoce di Meta Andy Stone, spesso rapidissimo a riportare indicazioni sulle problematiche in corso sulle piattaforme dell'azienda di Menlo Park, non ha ancora pubblicato nulla sul proprio profilo su X, il compianto Twitter.

Sul portale downdetector.it, specializzato nell'analizzare i problemi alle piattaforme online, alle 10:12 si segnala un picco di circa 1.700 segnalazioni dall'Italia. Vengono segnalati problemi di accesso (67 percento); sito web (21 percento); e connessione server (9 percento). Non riscontriamo problemi di navigazione con l'applicazione intallata sullo smartphone, mentre da desktop continuiamo a ricevere il messaggio sull'account non disponibile.

In questi casi, quando si riscontrano problemi legati ai down, è sconsigliato intervenire sulla password o sulle impostazioni dell'applicazione, ma è necessario attendere che la situazione si stabilizzi, dato che il problema è della piattaforma e non dell'utente.

La mappa delle segnalazioni, dedicata alle ultime 24 ore, come spesso accade evidenzia le concentrazioni nelle grandi città, da nord a sud. Al settentrione ci concentrano soprattutto a Milano, Torino e Venezia (mentre a Genova il pallino rosso è più sfocato). Al Centro seguono Firenze, Perugia e Roma, mentre al Meridione Napoli, Bari, Catania e Palermo. Anche a Cagliari si evidenzia un numero rilevante di segnalazioni.

aggiornamento