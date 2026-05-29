Oggi Internet a tratti non funziona: il down della rete Tim e i problemi con le app di lavoro

Per qualche ore questa mattina ci sono stati problemi con la rete internet in Italia. Diversi servizi, a partire da Microsoft Teams, hanno avuto delle interruzioni. Con buone probabilità il problema è legato a un disservizio più grosso della rete Tim.

Questa mattina potreste aver avvertito qualche problema di connessione. Rete internet a singhiozzo, app sul computer non funzionati e richiesta di interventi di manutenzione. I problemi che sono stati registrati si vedono bene su Downdetector. Nelle ultime ore sono comparsi dei picchi di segnalazioni legati a diversi servizi. Molte sono app legate al lavoro: Microsoft 365, Microsoft Teams, Microsoft Store e Outlook. Impatti minimi, parliamo di picchi da 150 segnalazioni che pensando al pubblico di queste app non sono molti. In questi casi, quando si vedono disservizi legati a diverse app ma nello stesso momento, il problema va cercato altrove. Tra le 9:28 e le 11:13 possiamo notare un picco di segnalazioni per la rete TIM. Il servizio in questa fascia temporale sembra andato in down in tutta Italia. Almeno per l’accesso alla rete internet. Il numero di segnalazioni qui è corposo, arriva a 3.321.

Con un 65% di segnalazioni che riguardano nello specifico la rete Internet. Praticamente i problemi alla rete sono la totalità delle segnalazioni, visto che il 20% restante riguarda il WiFi. Il down, almeno secondo i dati che abbiamo al momento, sembra essere terminato. C’è giusto una coda con qualche centinaio di segnalazioni. Le ragioni del down non sono ancora note. Dopo qualche ora dalla fine dei disservizi di Tim sono arrivate le segnalazioni dei clienti WindTre, legate sempre all’accesso an internet. In questo caso però i problemi sembrano più contenuti.