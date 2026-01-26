Vodafone down oggi 26 gennaio, problemi con internet e rete telefonica: cosa sta succedendo
A partire dalle prime ore della mattinata di oggi, domenica 26 gennaio, numerosi utenti Vodafone in diverse zone d’Italia hanno iniziato a segnalare disservizi sulla rete dell’operatore. I primi problemi sarebbero emersi intorno alle 6.30, per poi intensificarsi rapidamente nel corso delle ore successive.
Secondo i dati raccolti da Downdetector, piattaforma che monitora lo stato dei servizi online sulla base delle segnalazioni degli utenti, il numero dei reclami è cresciuto in modo significativo, raggiungendo il picco intorno alle 8.30 del mattino. Le difficoltà riscontrate riguardano principalmente la connessione a internet mobile, che rappresenta il 38% delle segnalazioni complessive.
Non solo rete mobile: il 34% degli utenti ha infatti dichiarato di aver riscontrato problemi con la connessione a internet fisso, mentre un ulteriore 28% ha segnalato una totale assenza di segnale, rendendo impossibile effettuare chiamate o utilizzare i servizi dati.
Al momento Vodafone non ha ancora diffuso una comunicazione ufficiale sulle cause del disservizio né sui tempi di ripristino.