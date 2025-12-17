Tecnologia
Vodafone down oggi 17 dicembre, problemi di linea e connessione anche per Fastweb e Ho. Mobile: cosa succede

Disservizi Vodafone in Italia, gli utenti stanno segnalano problemi a internet mobile, fisso e segnale. Problemi anche per Fastweb, Ho. Mobile, l’MVNO, che appartengono allo stesso gruppo di Vodafone.
A cura di Elisabetta Rosso
A partire dalle 10.30 di questa mattina, 17 dicembre, numerosi utenti Vodafone in tutta Italia hanno iniziato a segnalare malfunzionamenti ai servizi dell’operatore. Le segnalazioni raccolte sulla piattaforma Downdetector hanno raggiunto quota 1.500. Vodafone ha confermato il down a Fanpage.it: "È in corso un disservizio temporaneo causato da due guasti alla rete Fibercop nelle zone di Rimini e Forlì con disagi per i clienti di rete fissa e mobile. I tecnici sono al lavoro per ripristinare i servizi nel minor tempo possibile. Ci scusiamo con i clienti coinvolti e provvederemo ad aggiornare tempestivamente sull'avanzamento dei lavori."

Secondo i dati disponibili su Downdetector, il 38% degli utenti sta riscontrando problemi legati al segnale, il 32% non riesce a connettersi a internet fisso, mentre il 30% segnala difficoltà con la connessione mobile. Le segnalazioni stanno arrivando da diverse regioni italiane, con una maggiore concentrazione nelle grandi città, tra cui Roma, Milano, Napoli, Torino, Bari, Perugia e Catania.

Anche Fastweb, che appartiene allo stesso gruppo di Vodafone, risulta al momento non funzionante, così come Ho. Mobile, l’MVNO di proprietà dell'azienda. Si consiglia agli utenti colpiti dai disservizi di monitorare i canali ufficiali di Vodafone per eventuali aggiornamenti e, dove possibile, di utilizzare reti alternative per la connessione a internet fino al completo ripristino dei servizi.

Tecnologia
