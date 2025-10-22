Fastweb down oggi, problemi con la rete internet: perché non funziona e cosa sta succedendo

La rete internet supportata da Fastweb è in down. I problemi sono cominciati oggi alle 10:20 e sembra che riguardino sia la rete fissa che quella mobile. Fastweb e Vodafone hanno diffuso una nota: “I tecnici sono al lavoro per ripristinare i servizi nel minor tempo possibile”.

A partire dalle 10:20 di oggi, 22 ottobre, la rete Fastweb ha smesso di funzionare. Secondo i dati pubblicati da Downdetector il problema è grave. Le segnalazioni riguardano internet fisso e la rete mobile. In tutta Italia non è più possibile accedere alla rete. Scorrendo tra le segnalazione vediamo che nei giorni scorsi alcuni down più localizzati avevano riguardato diverse città. Chiariamolo. Se il down di oggi è evidente, le segnalazioni dei giorni scorsi sono da singoli utenti. I dati segnalati su Downdetector sono altissimi: alle 11:00 è stata superata la soglia delle 30.000 segnalazioni.

Fastweb intanto ha diffuso una nota ufficiale in cui chiarisce la posizione sul down. La riportiamo qui di seguito per intero: "Fastweb + Vodafone conferma che è in corso un disservizio temporaneo su rete fissa e mobile. I tecnici sono al lavoro per ripristinare i servizi nel minor tempo possibile. Fastweb + Vodafone si scusa con i clienti coinvolti e provvederà ad aggiornare tempestivamente sull'avanzamento dei lavori".

Quali sono gli altri servizi in down

In questo momento da Downdetector risultano in down anche altre servizi. Non è chiara però l'origine dei problemi. In alcuni casi, come Google, è probabile che le segnalazioni arrivano in conseguenza al down di Fastweb. La soluzione più probabile è che degli utenti agganciati alla rete Fastweb non riescano a raggiungere il browser. In altri casi, come quello di banca BPER, invece potrebbe essere diverso. Le segnalazioni sono molto alte: è possibile che si tratti di un down legato a Fastweb. Più difficile che sia un down in simultanea.

I commenti degli utenti: "Ho scoperto il down dai social"

Se siete utenti e volete cercare conforto, sui social si è aperto un gruppo di ascolto in live sul down di Fastweb. Su X ci sono già decine di meme e commenti. Ci sono accuse, non troppo composte, contro Fastweb. Ci sono discreti meme e anche utenti che trovano sollievo nell'accorgersi che il problema è comune: "Fastweb siamo in ufficio senza internet, senza cellulare aziendale, senza fisso dalle 10 di stamattina. Milano zona Loreto. Cade la linea appena chiamo il servizio clienti".