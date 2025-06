video suggerito

Vodafone down oggi, problemi con internet e rete telefonica: cosa sta succedendo Vodafone down, il 41% degli utenti sta segnalando problemi all'internet fisso, il 33% invece sta riscontrando interruzioni per Internet mobile, e il 25% ha segnalato problemi di linea. Al momento non è chiara l'origine dei malfunzionamenti.

A cura di Elisabetta Rosso

Alle 08.50 di oggi, lunedì 16 giugno, la rete Vodafone ha iniziato a dare una serie di problemi in tutti Italia. Le segnalazioni sono state registrate su Downdetector, il portale che si occupa di down e malfunzionamenti, al momento stanno crescendo. Il 41% degli utenti sta segnalando problemi all'internet fisso, il 33% invece sta riscontrando interruzioni per Internet mobile, e il 25% ha segnalato problemi di linea.

Le segnalazioni stanno arrivando da tutta Italia in particolare dalle principali città. Tra queste: Milano, Roma, Torino, Bari, Bologna, Napoli e Cagliari. Al momento non sono ancora state diffuse comunicazioni ufficiali da parte di Vodafone. Non è ancora chiaro quindi a cosa siano dovuti i malfunzionamenti. Il down potrebbe anche aver colpito anche Ho. e Poste Mobile – entrambi sono operatori che si appoggiano alla rete Vodafone – e spesso i problemi si riflettono anche sulle reti secondarie. Al momento però su Downdetector non ci sono segnalazioni per Ho. e Poste Mobile.

DOWNDETECTOR | Segnalazioni per Vodafone