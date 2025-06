video suggerito

WINDTRE down oggi, problemi con la rete telefonica: perché non funziona e cosa sta succedendo Problemi oggi per WINDTRE, la rete di telefonia non funziona. Il down è iniziato alle 11:32 con diversi picchi di segnalazioni. I clienti spiegano di non riuscire a connettersi a internet.

A cura di Valerio Berra

Il primo blocco di segnalazioni è cominciato oggi alle 11:45. I clienti della rete telefonica WINDTRE hanno segnalato in massa un down delle rete telefonica. Sul portale Downdetector sono state registrate in pochi minuti oltre 2.000 segnalazioni e il flusso è continuato anche nelle ore successive.

I problemi sembrano legati soprattutto alla connessione internet. Leggendo i commenti su X i clienti spiegano di non riuscire a connettersi a nessun servizio. Leggiamo: “Scusate per chi ha windtre vi funziona la connessione internet????”. O ancora: “Io ieri ero dal mio ragazzo che ha Wind tre come modem proprio e non mi prendeva x niente”.

DOWNDETECTOR | I dati delle segnalazioni sulla rete WINDTRE

Cosa non funzionano nella rete WINDTRE

Leggendo lo storico dei commenti su questo argomento vediamo che anche in passato sono stati riscontrati problemi per i clienti WINDTRE. Tra il 21 e il 23 maggio troviamo parecchie segnalazione di questo tenore: “A Venezia traffico dati inesistente. E capita spesso. Datevi una sistemata”. O ancora: “Oh non c'è linea!!!!! Svegliateve!!!”.

I problemi sembra che riguardino nello specifico chi ha modem WINDTRE. Riportiamo commenti del 21 maggio: “In questo momento dalla rete web di casa è sparito completamente il segna”. E poi: “Oggi Internet con banda quasi nulla su Genova wind fibra”. Al momento l'azienda non ha rilasciato commenti sui suoi canali ufficiali.