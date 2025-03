video suggerito

Il mistero del down di Tim: per un'ora sono spariti i dati da tutti gli smartphone Il problemi sono durati circa un'ora. A partire dalle 17:00 di martedì 25 marzo gli smartphone collegati alla rete Tim hanno cominciato a dare problemi. Il down ha riguardato anche Fastweb, Coop Voce e Kena Mobile. Al momento non ci sono spiegazioni ufficiali.

A cura di Valerio Berra

A partire dalle 17:00 di martedì 25 marzo migliaia di utenti in tutta Italia hanno avuto problemi di connessione. A giudicare dai dati del portale Downdetector il problema ha riguardato prima di tutto la rete Tim.

Il picco è altissimo: fino a 13.000 segnalazioni in contemporanea e decine di commenti. Insieme a Tim hanno avuto problemi anche altri operatori, come Kena Mobile e Coop Voce, che si appoggiano entrambi alla rete Tim. Problemi anche per gli utenti Fastweb Mobile: questo operatore, da quanto abbiamo ricostruito, si appoggia sia alla rete Tim che alla rete WindTre.

Cosa è successo con la rete Tim: i problemi degli utenti

I commenti che si possono leggere su Downdetector vanno tutti nella stessa direzione: per circa un’ora è sparita la connessione dati. In alcuni casi è stato proprio impossibile connettersi a internet, in altri invece la qualità del segnale si è abbassata fino ad arrivare al 2G rendendo di fatto impossibile usare app e navigare su internet.

Da quello che possiamo ricostruire il down si è verificato in tutta Italia. Nei commenti vengono menzionate le principali città italiane: “Siena rete internet down in LTE”. E ancora: “Torino rete 5G, 4G Edge sparite”, “Novi Ligure non funziona 4G, “Provincia di Pavia solo 2G”, “Valle d’Aosta niente di niente”. Al momento non ci sono comunicazioni ufficiali da parte di Tim.

Problemi anche a Genova, dove gli utenti segnalano che “internet mobile non funziona da circa due ore”, a Savona, dove si registra l’assenza di segnale, e a Brescia, dove la rete 5G è “inesistente”. Anche Milano centro risulterebbe “offline” mentre a Trento gli utenti segnalano continui “black out” e “internet inservibile”. Down Tim anche a Roma e zona Castelli Romani, dove l'assenza di connessione dati è indicata come “non registrato su rete” da diversi utenti. Problemi di connessione non mancano neanche al sud Italia, soprattutto nelle grandi città, Napoli, Bari, Catania e Palermo, con decine di segnalazioni di malfunzionamento o rete assente, in gran parte rientrate intorno alle 18:30, probabilmente in seguito a interventi per ripristinare la situazione.