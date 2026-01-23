Tim down oggi, problemi con la connessione internet: cosa sta succedendo

Questa mattina Tim sta registrando disservizi nella connessione internet, sia da rete fissa che mobile. Le segnalazioni da parte dei clienti sono schizzate in poco tempo. Cosa sta succedendo.

Poco dopo le 09:30 di oggi, venerdì 23 gennaio, i clienti di Tim hanno iniziato a segnalare disservizi e problemi con la connessione internet, sia dalla rete fissa che da mobile. Secondo quanto possiamo apprendere da Downdetector.it, il portale che monitora il funzionamento dei principali servizi online, degli operatori e delle app più utilizzate, alle 10:00 le segnalazioni erano già oltre 2.000.

Cosa sta succedendo con la rete Tim

La maggior parte dei disservizi sembra interessare la rete fissa, questi infatti riguardano al momento il 51% delle segnalazioni, ma anche sullo stato della connessione mobile e wifi ci sono rallentamenti e disservizi.

DOWNDETECTOR | Le segnalazioni sui disservizi di Tim oggi 23 gennaio

Come succede in genere quando c'è un problema con un operatore o un servizio online, le segnalazioni arrivano da tutta Italia e si concentrano nelle grandi città. Tuttavia, dall'infografica aggiornata in tempo reale su Downdetector.it le segnalazioni sull'attuale down di Tim si concentrano in alcune regioni più che in altre. Le città in cui sembrano esserci più disservizi sono Roma, Napoli, Bologna, Perugia, Parma e Catania. Molte segnalazioni arrivano anche da Abruzzo e Molise.