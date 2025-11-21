Tecnologia
Tim down oggi, problemi con internet e chiamate: perché non funziona e cosa sta succedendo

Dalle ore 15:00 di oggi, 21 novembre, gli utenti di Tim stanno segnalando disservizi nell’accesso alla connessione internet. Problemi anche nelle chiamate telefoniche.
A cura di Maria Teresa Gasbarrone
Immagine

Dalle 15:00 di oggi, venerdì 21 novembre, la rete telefonica Tim ha iniziato a dare una serie di problemi in tutta Italia. Le segnalazioni su Downdetector, il portale che si occupa di down e malfunzionamenti sulle app e nei principali servizi online, sono però aumentate in modo importante dopo le 16:20.

Al momento il down Tim sembra interessare tutti i servizi della rete telefonica, compreso l'accesso alla connessione internet, sia da mobile che su rete fissa. In queste ore quindi chi ha come operatore Tim potrebbe aver problemi non solo a connettersi a internet ma anche a chiamare i propri contatti.

Immagine

Tim down: cosa sta succedendo

Le segnalazioni arrivano da tutta Italia, ma ovviamente sono di più nelle grandi città, come Roma, Milano, Torino e Napoli. Dal Sud Italia, fatta eccezione per la Campania, le segnalazioni registrate su Downdetector sembrano però essere meno rispetto a quelle arrivate dal Nord e dal Centro Italia.

La maggior parte delle segnalazioni riguarda disservizi nell'accesso a internet da rete fissa (37%) e nelle chiamate (37%), seguite subito dopo da quelle da parte degli utenti che non riescono ad utilizzare internet da smartphone (26%).

Non ci sono ancora comunicazioni ufficiali da parte dell'operatore telefonico quindi non abbiamo ulteriori informazioni sulle cause dei malfunzionamenti né in quanto tempo si risolverà.

Immagine
