WINDTRE down oggi, problemi con la connessione internet e chiamate
Da poco prima delle 11:00 della mattina di oggi, 20 gennaio, i clienti di WINDTRE hanno segnalato diversi disservizi sia per quanto riguarda la connessione internet che l'utilizzo della rete telefonica. Il down però è durato poco più di un'ora. Già alle poco dopo le 12:00 infatti le segnalazioni hanno iniziato a rientrare, segno che i disservizi stanno rientrando.
I disservizi hanno riguardato non più di qualche centinaio di clienti. Questo è quanto si apprende almeno da Downdetector, il portale che monitora lo stato di funzionamento di app e servizi online. Anche durante il picco, raggiunto attorno alle 11:3o, le segnalazioni non sono mai andate oltre la soglia delle 450. La maggior parte, circa il 70%, ha riguardato problemi con lo stato della rete fissa, anche se diversi utenti hanno lamentato anche problemi con la connessione mobile e difficoltà a telefonare o ricevere chiamate. Poco più del 10% delle segnalazioni è stato riferito infatti all'assenza di segnale.
Le segnalazioni sono arrivate da tutta Italia, ma ovviamente, come accade in genere quando c'è un problema con un operatore telefonico o un servizio online, si sono concentrare nelle grandi città, come Roma, Milano, Napoli, Bari e Catania.
Sui canali social ufficiali di WINDTRE non ci sono ancora comunicazioni sui disservizi, quindi non sappiamo quali sono state le cause che li hanno causati.