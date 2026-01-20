Tecnologia
WINDTRE down oggi, problemi con la connessione internet e chiamate

Nella mattinata di oggi, centinaia di clienti di WINDTRE hanno segnalato problemi nell’utilizzo della connessione internet, soprattutto per quanto riguarda la rete fissa. Tuttavia, dopo circa un’ora dall’inizio del down, le segnalazioni stanno già rientrando.
A cura di Maria Teresa Gasbarrone
Immagine

Da poco prima delle 11:00 della mattina di oggi, 20 gennaio, i clienti di WINDTRE hanno segnalato diversi disservizi sia per quanto riguarda la connessione internet che l'utilizzo della rete telefonica. Il down però è durato poco più di un'ora. Già alle poco dopo le 12:00 infatti le segnalazioni hanno iniziato a rientrare, segno che i disservizi stanno rientrando.

I disservizi hanno riguardato non più di qualche centinaio di clienti. Questo è quanto si apprende almeno da Downdetector, il portale che monitora lo stato di funzionamento di app e servizi online. Anche durante il picco, raggiunto attorno alle 11:3o, le segnalazioni non sono mai andate oltre la soglia delle 450. La maggior parte, circa il 70%, ha riguardato problemi con lo stato della rete fissa, anche se diversi utenti hanno lamentato anche problemi con la connessione mobile e difficoltà a telefonare o ricevere chiamate. Poco più del 10% delle segnalazioni è stato riferito infatti all'assenza di segnale.

DOWNDETECTOR | Disservizi di WINDTRE oggi 20 gennaio 2026
DOWNDETECTOR | Disservizi di WINDTRE oggi 20 gennaio 2026

Le segnalazioni sono arrivate da tutta Italia, ma ovviamente, come accade in genere quando c'è un problema con un operatore telefonico o un servizio online, si sono concentrare nelle grandi città, come Roma, Milano, Napoli, Bari e Catania.

Sui canali social ufficiali di WINDTRE non ci sono ancora comunicazioni sui disservizi, quindi non sappiamo quali sono state le cause che li hanno causati.

Tecnologia
