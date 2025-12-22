Tecnologia
Tim down oggi, problemi di linea e con le chiamate: perché non funziona e cosa sta succedendo

Dalle 10 di stamattina gli utenti Tim stanno riscontando problemi sia sulla Rete mobile che sui servizi Internet. Ignote al momento le cause del problema.
A cura di Niccolò De Rosa
Nella mattinata di oggi, 22 dicembre, la rete Tim ha registrato un blackout diffuso. I primi disservizi sono comparsi intorno alle 10, per poi intensificarsi nel giro di mezz’ora, con un rapido aumento delle segnalazioni da parte degli utenti. I problemi hanno interessato sia la connessione Internet sia le comunicazioni telefoniche.

Secondo i dati di Downdetector, il malfunzionamento coinvolge diverse città italiane e le segnalazioni sono oltre 5.000 in poco più di un'ora. Il 53% di queste riguarda la linea fissa Internet, mentre il 42% degli utenti segnala l’impossibilità di effettuare o ricevere chiamate. Al momento l'azienda non ha diffuso alcun comunicato ufficiale sull'origine del disservizio o sulle tempistiche per la risoluzione del problema.

La situazione di Tim | DOWNDETECTOR
