Tim down oggi, problemi di linea e con le chiamate: perché non funziona e cosa sta succedendo
Nella mattinata di oggi, 22 dicembre, la rete Tim ha registrato un blackout diffuso. I primi disservizi sono comparsi intorno alle 10, per poi intensificarsi nel giro di mezz’ora, con un rapido aumento delle segnalazioni da parte degli utenti. I problemi hanno interessato sia la connessione Internet sia le comunicazioni telefoniche.
Secondo i dati di Downdetector, il malfunzionamento coinvolge diverse città italiane e le segnalazioni sono oltre 5.000 in poco più di un'ora. Il 53% di queste riguarda la linea fissa Internet, mentre il 42% degli utenti segnala l’impossibilità di effettuare o ricevere chiamate. Al momento l'azienda non ha diffuso alcun comunicato ufficiale sull'origine del disservizio o sulle tempistiche per la risoluzione del problema.