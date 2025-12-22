Tim down oggi, problemi di linea e con le chiamate: perché non funziona e cosa sta succedendo

Dalle 10 di stamattina gli utenti Tim stanno riscontando problemi sia sulla Rete mobile che sui servizi Internet. Ignote al momento le cause del problema.

Nella mattinata di oggi, 22 dicembre, la rete Tim ha registrato un blackout diffuso. I primi disservizi sono comparsi intorno alle 10, per poi intensificarsi nel giro di mezz’ora, con un rapido aumento delle segnalazioni da parte degli utenti. I problemi hanno interessato sia la connessione Internet sia le comunicazioni telefoniche.

Secondo i dati di Downdetector, il malfunzionamento coinvolge diverse città italiane e le segnalazioni sono oltre 5.000 in poco più di un'ora. Il 53% di queste riguarda la linea fissa Internet, mentre il 42% degli utenti segnala l’impossibilità di effettuare o ricevere chiamate. Al momento l'azienda non ha diffuso alcun comunicato ufficiale sull'origine del disservizio o sulle tempistiche per la risoluzione del problema.