Claude AI down: cosa sta succedendo all’Intelligenza Artificiale di Anthropic

Questa mattina il chatbot Claude AI di Anthropic ha smesso di funzionare regolarmente. Gli utenti segnalano disservizi sia per l’app che per il sito. Il problema potrebbe essere causato da un boom di utilizzi dopo lo smacco al Pentagono.

A partire dalle 12.30 di questa mattina del 2 marzo centinaia di utenti hanno segnalato malfunzionamenti nell'utilizzo di Claude AI, il chatbot di Anthropic. Secondo i dati del sito Downdetector, il picco si è registrato intorno alle 12.45, quando le segnalazioni hanno superato quota 600. Al momento il problema non è però ancora rientrato.

Cosa sta succedendo al chatbot Claude AI

Il disservizio sembra aver portata globale e riguarda sia Claude.ai che l'assistente di programmazione Claude Code. La maggior parte dei problemi riguarda però il chatbot, con il 58% delle segnalazioni. Le difficoltà si riscontrano sia per il sito che per l'app. Al momento di accedere al servzio, gli utenti si trovano di fronte a una schermata che segnale l'errore e un messaggio del team di Anthropic che afferma di essere al lavoro per risolvere il problema.

Claude AI: "Stiamo lavorando per risolvere il problema"

Secondo il sito TechCrunch, il down potrebbe essere causato dall'eccezionale traffico di utenti su Claude, diventato di colpo uno degli strumenti di IA più scaricati dopo lo scontro con il Dipartimento di Difesa degli Stati Uniti.

Dopo un momento nel quale il problema sembrava essere rientrato, sia app che sito sono tornati a funzionare a singhiozzo, spesso riportando sullo schermo una dicitura dove si invita l'utente a riprovare più tardi.