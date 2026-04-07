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Rocket League down oggi, problemi con il gioco online: perché non funziona e cosa sta succedendo

A partire dalle 16:47 di oggi Rocket League è andato in down. Secondo i dati del portale Downdetector il disservizio è grave e riguarda soprattutto la connessione ai server. Rocket League è un videogame molto diffuso: si gioca soprattutto in modalità multiplayer.
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A cura di Valerio Berra
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Rocket League ha smesso di funzionare verso le 16:47 di oggi, martedì 7 aprile. Il malfunzionamento è stato segnalato sul portale Downdetector, dove vengono raccolti i dati di tutti i problemi registrati su diversi servizi. Da quello che vediamo nei dati di Rocket League il dato è diffuso in tutta Italia, la maggior parte delle segnalazioni è concentrata nelle grandi città ma questo succede spesso quando parliamo di servizi particolarmente diffusi.

Sempre secondo Downdetector, il 61% delle segnalazioni riguarda la connessione ai server che permettono di giocare. Il 29% segnala invece problemi nella fase di Login. Il 5% al gameplay. Leggendo le segnalazioni possiamo intuire che al netto delle diverse segnalazioni il problema sia più semplice: non va nulla. Il down è segnalato anche nell’account Rocket League Status su X.

Qui, proprio negli ultimi minuti, è stato pubblicato un aggiornamento. L’azienda è a conoscenza del problema e sta cercando di risolverlo. Vi riportiamo la dichiarazione per intero: “Stiamo lavorando per risolvere un problema di connessione dei giocatori a Rocket League e stiamo riavviando i nostri server. I giocatori non potranno accedere o connettersi a una partita per alcuni istanti mentre risolviamo il problema”.

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