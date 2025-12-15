Spotify down oggi, problemi con l’app per un’ora

Problemi oggi per Spotify, l’app di musica in streaming non funziona. Il down è durato per circa un’ora, impedendo agli utenti di riprodurre brani e playlist.

Oggi 15 dicembre l'app di Spotify, la nota piattaforma di streaming musicale e podcast, ha smesso di funzionare. I primi problemi sono cominciati alle 14.47, quando agli utenti è diventato impossibile riprodurre qualsiasi brani e playlist. L'azienda non ha ancora diramato alcun comunicato ufficiale, ma stando al sito Downdetector le segnalazioni continuano ad aumentare. Alle ore 15:35, erano oltre 2.000 le notifiche che avvertivano dell'anomalia in corso.

Il messaggio d'errore

Da quando gli utenti hanno cominciato a segnalare il malfunzionamento, l'app di Spotify ha cessato di riprodurre brani e playlist. Al posto della Home solo una schermata nera e un avviso che segnala la presenza di un errore.

DOWNDETECTOR | I dati di DownDetector su Spotify

Ancora non è chiara quale sia stata l'origine del problema, ma l'account su X (il fu Twitter) Spotify Status, che si occupa di fornire sintetiche informazioni riguardo lo stato del servizio offerto, aveva pubblicato un tweet che recitava: "Al momento siamo a conoscenza di alcuni problemi e li stiamo verificando!"

Il ritorno alla normalità

Il down è durato circa un'ora, con il 75% delle segnalazioni che denunciavano disservizi nell'app per dispositivi mobili. Intorno alle 16 la situazione si è stabilizzata e sia l'app che il sito hanno ripreso a funzionare correttamente.