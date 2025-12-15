Tecnologia
video suggerito
video suggerito

Spotify down oggi, problemi con l’app per un’ora

Problemi oggi per Spotify, l’app di musica in streaming non funziona. Il down è durato per circa un’ora, impedendo agli utenti di riprodurre brani e playlist.
Breaking news e storie del giorno nel tuo feed Google. Segui Fanpage.it.
A cura di Niccolò De Rosa
0 CONDIVISIONI
Immagine

Oggi 15 dicembre l'app di Spotify, la nota piattaforma di streaming musicale e podcast, ha smesso di funzionare. I primi problemi sono cominciati alle 14.47, quando agli utenti è diventato impossibile riprodurre qualsiasi brani e playlist. L'azienda non ha ancora diramato alcun comunicato ufficiale, ma stando al sito Downdetector le segnalazioni continuano ad aumentare. Alle ore 15:35, erano oltre 2.000 le notifiche che avvertivano dell'anomalia in corso.

Il messaggio d'errore

Da quando gli utenti hanno cominciato a segnalare il malfunzionamento, l'app di Spotify ha cessato di riprodurre brani e playlist. Al posto della Home solo una schermata nera e un avviso che segnala la presenza di un errore.

DOWNDETECTOR | I dati di DownDetector su Spotify
DOWNDETECTOR | I dati di DownDetector su Spotify

Ancora non è chiara quale sia stata l'origine del problema, ma l'account su X (il fu Twitter) Spotify Status, che si occupa di fornire sintetiche informazioni riguardo lo stato del servizio offerto, aveva pubblicato un tweet che recitava: "Al momento siamo a conoscenza di alcuni problemi e li stiamo verificando!"

Leggi anche
Poste Italiane Down, i problemi con l'app sono rientrati

Il ritorno alla normalità

Il down è durato circa un'ora, con il 75% delle segnalazioni che denunciavano disservizi nell'app per dispositivi mobili. Intorno alle 16 la situazione si è stabilizzata e sia l'app che il sito hanno ripreso a funzionare correttamente.

Tecnologia
0 CONDIVISIONI
Immagine
Aumento sostenuto dei casi di influenza, cosa sappiamo della variante k e cosa dicono i numeri
Quest'anno l'influenza ha avuto un inizio insolitamente intenso
Cos'è il nuovo sottoclade K del virus A (H3N2): ha 9 mutazioni
I casi in Italia sono in aumento ma in linea con il periodo
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Tecnologia
api url views