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Spotify down oggi 12 maggio, problemi per l’app di streaming musicale: migliaia le segnalazioni in Italia

Dal pomeriggio di oggi, 12 maggio, gli utenti di Spotify stanno riscontrando problemi. Migliaia le segnalazioni, in Italia e in gran parte d’Europa, tra difficoltà a entrare nell’app, selezionare le canzoni e malfunzionamenti nel caricamento dei brani.
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A cura di Valeria Aiello
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Intorno alle 18:30 di oggi pomeriggio, 12 maggio, Spotify ha smesso di funzionare. Migliaia le segnalazioni in Italia e in gran parte d’Europa di utenti che stanno riscontrando problemi con il servizio di streaming musicale. La piattaforma downdetector.com riporta un picco di oltre 3.000 segnalazioni di utenti che indicano problemi, tra difficoltà ad entrare nell’app mobile sia nella versione desktop e web, selezionare le canzoni e malfunzionamenti nel caricamento dei brani.

Migliaia le segnalazioni di problemi con Spotify segnalati su Downdetector a partire dalle ore 18:30 di oggi 12 maggio
Migliaia le segnalazioni di problemi con Spotify segnalati su Downdetector a partire dalle ore 18:30 di oggi 12 maggio

Il down che sta colpendo Spotify, oggi 12 maggio, è in corso, con problemi diffusi nell’accesso e nello sfruttare appieno le capacità del servizio. Al momento non sono state fornite comunicazioni ufficiali circa le cause dei malfunzionamenti. Non è chiaro se si tratti di un problema tecnico interno o di un sovraccarico dei server. Quel che è certo è che la situazione si sta verificando a poche ore dall’inizio della prima serata dell’Eurovision Song Contest 2026, mentre le segnalazioni continuano ad arrivare in tempo reale.

Alcuni utenti riferiscono di gravi ritardi nell’ascolto dei brani. “Devo aspettare 10 minuti prima che parta una canzone”. Problemi segnalati in Italia, ma anche in Grecia e altri Paesi europei: “Spotify non funziona, ogni canzone si interrompe esattamente dopo 8 secondi”. Tra gli utenti, anche chi ha trovato conferma del problema attraverso le segnalazioni online. “Pensavo che la mia connessione internet stesse dando problemi” e anche chi ha provato a reinstallare l’app o a cambiare dispositivo senza riuscire a risolvere.

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In molti stanno segnalando difficoltà anche nella ricerca dei contenuti, nel caricamento e nell’accesso alla schermata principale del servizio. Non manca chi ironizza sul fatto che il problema sia arrivato proprio nel giorno dell’esordio dell’Eurovision, quando molti utenti stavano preparando playlist o ascoltando i brani in gara.

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