Netflix, ha avuto qualche problema nella notte di Capodanno per il finale di Stranger Things: cosa è successo

Questa notte, mentre gran parte del Paese brindava all'arrivo del 2026, Netflix ha registrato un breve malfunzionamento che potrebbe aver rovinato i piani di alcuni italiani decisi a fare le ore piccole per godersi la puntata finale di Stranger Things. Secondo i dati raccolti da Downdetector, la piattaforma ha avuto un picco di segnalazioni intorno alle due del mattino. Il problema è durato circa un'ora e, pur non trattandosi di un blocco esteso, ha attirato l'attenzione per la coincidenza con la messa in onda in Italia dell'ultimo, attesissimo episodio che conclude la quinta e ultima stagione di una delle serie di maggior successo degli ultimi anni.

Il picco proprio al momento del lancio

Le segnalazioni complessive sono state poco più di trecento e il 63% dei reclami riguardava la riproduzione video, con utenti impossibilitati ad avviare o proseguire lo streaming. Numeri modesti se rapportati alla mole quotidiana di traffico della piattaforma, ma che colpiscono perché l'anomalia si è manifestata proprio in una fascia oraria durante la quale gli italiani sarebbero dovuti essere già a letto o ancora intenti a proseguire i bagordi del Capodanno. La concomitanza con il finale di uno dei prodotti simbolo di Netflix ha invece amplificato la percezione del disservizio. L'azienda non ha reso note le cause del breve rallentamento.

La situazione di Netflix al momento del malfunzionamento | Credits: Downdetector

I precedenti: dicembre 2025 e il caos del binge-watching

Non è infatti la prima volta che l’arrivo di Stranger Things provoca situazioni del genere. Già lo scorso 27 novembre 2025, con la pubblicazione delle prime quattro puntate dell'ultima stagione, la piattaforma non aveva retto all’onda d'urto globale. In quell'occasione il problema era però stato registrato a livello globale, con disservizi e tilt che erano stati segnalati in India, dove gli episodi erano stati resi disponibili alle 6:00 del mattino, oltre che in Italia, con la prima parte della stagione caricata sempre intorno alle 2:00. Anche nel 2022, il rilascio dei due capitoli conclusivi della quarta stagione aveva provocato un problema simile, confermando come i picchi legati a contenuti di forte richiamo possano ancora mettere alla prova i colossi digitali.