Stranger Things potrebbe avere un episodio segreto: la scritta “fake ending” comparsa su Netflix

Ho letto tante teorie assurde sul finale di Stranger Things. Che Undici e Will sarebbero cloni, che il finale è solo un’illusione di Vecna e che Undici avrebbe cancellato la memoria a tutti. Ho letto anche che il finale non sarebbe davvero il finale. “Se scrivi su Netflix fake ending esce la locandina di Stranger Things con la targhetta nuovo episodio”, c’è scritto su un gruppo Reddit. Dubito all’inizio, ma provo lo stesso, e scopro che i complottisti di Stranger Things hanno ragione.

Basta scrivere “fake ending” nella barra di ricerca per far comparire la locandina dell’ultima stagione. A insospettire è soprattutto la scritta “nuovo episodio”. Decido di fare altri test con account diversi: funziona con tutti. Non solo, la scritta nuovo episodio compare anche nella sezione “Novità su Netflix”. È un Easter Egg? Un Bug? Uno scherzo o un’anticipazione?

NETFLIX | La sezione novità

Quando uscirà la puntata segreta secondo i fan

Il finale è chiuso, ogni personaggio ha un suo epilogo, e al di là di alcuni buchi di trama non sembrano esserci spiragli per un’ultima puntata. Le scritte comparse su Netflix e il caso “fake ending” però sollevano alcune domande. Potrebbe trattarsi di un errore? O forse di un contenuto extra che viene pubblicato, per esempio un dietro le quinte? I fan chiaramente sperano in un ultimo episodio alternativo.

Chi porta avanti la teoria del finale segreto immagina che uscirà il 7 gennaio. Non è una data a caso, ma cade nel giorno del Natale ortodosso. In Russia la festività cade 13 giorni dopo il Natale cattolico. “I Duffer Brothers hanno detto che sarà un Natale dark, da noi è finito ma in Russia arriva il 7 gennaio”, spiegano nei gruppi.

L’Avvento ortodosso dura 40 giorni, iniziando il 28 novembre e concludendosi il 6 gennaio. L’intero periodo natalizio si chiude poi il 13 gennaio, data nota come "vecchio Capodanno" o "Capodanno ortodosso", secondo il calendario giuliano.

I segnali nascosti sui profili Instagram

I fan della teoria dell’episodio segreto spiegano di aver trovato indizi anche nelle descrizioni dei profili Instagram di Netflix. Siamo andati a controllare le bio.

Netflix Giappone scrive “Guarda cosa c’è dopo”. Sull’account Uk e Ireland compare Hawkins con un cuore. Il profilo italiano “fin dal primo giorno, Mike” e quello Usa un criptico “I believe", tradotto: io ci credo. Probabilmente un riferimento al finale aperto sul destino di Undici.

A differenza del caso “fake ending” questi segnali sono meno convincenti. A renderli credibili agli occhi dei fan è il bias di conferma. È il fenomeno per cui tendiamo a cercare, interpretare e ricordare le informazioni in modo che confermino le nostre credenze preesistenti

I fan della teoria, già convinti che esista un episodio segreto di Stranger Things, interpretano questi messaggi generici come prove concrete a supporto della loro teoria. In realtà, potrebbe trattarsi di normali strategie di marketing o semplici frasi simboliche. Nel dubbio, facciamo tutti un check il 7 gennaio.