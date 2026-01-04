Gli Easter Eggs del finale di Stranger Things 5: i riferimenti nascosti nell’ultimo episodio

Continua il dibattito sul finale della quinta stagione di Stranger Things, che chiude l'intera saga ideata dai fratelli Matt e Ross Duffer. Nell'ultimo episodio, disponibile su Netflix dal 1 gennaio, molte domande trovano risposte mentre altre rimangono in sospeso, come la morte (forse apparente) di Undici e l'assenza di Demogorgoni nel momento in cui Vecna ne aveva più bisogno. Nel capitolo conclusivo della storia sono presenti anche diversi Easter Eggs, che non sono passati inosservati agli occhi più attenti dei fan. Ecco alcuni dettagli nascosti, riferimenti alla stessa serie o anche numeri con un significato preciso contenuti nell'ultimo episodio. Attenzione spoiler.

Hopper parla della città di Montauk: cosa significa

In una delle ultime scene di Stranger Things 5, Hopper chiede a Joyce di sposarla durante una romantica cena al ristorante italiano Enzo. Il personaggio spiega poi che nella cittadina di Montauk si è liberato un posto come capo della polizia e che vorrebbe trasferirsi lì con lei per ricominciare da zero. La cittadina nominata non è casuale: la serie infatti doveva originariamente chiamarsi proprio Montauk e il nome stesso sarebbe un riferimento al progetto, realmente esistito e di ispirazione per l'intera storia. Chissà che presto non ospiterà anche Will e Joyce.

Il numero 1106 sulla divisa di Henry Creel non è casuale

Quando nella grotta, ancora bambino,Henry Creel prende tra le mani la pietra che lo lega indissolubilamente al Mind Flayer, sul lato della sua divisa da boyscout che indossa si legge chiaramente il numero "1106". Per molti fan non si tratta di quattro cifre casuali, anzi, di un riferimento ben preciso al 6 novembre, il giorno in cui Will Byers venne rapito per la prima volta nella prima stagione.

Le parole di Dustin alla cerimonia di diploma

Durante la cerimonia di diploma alla Hawkins High, Dustin sale sul palco davanti a parenti e amici ed è pronto per festeggiare la fine della scuola.La scelta delle parole non è casuale, anzi, si tratta di un omaggio al personaggio di Eddie Munson, morto in Stranger Things 4 e a cui Dustin è sempre stato legato. Lui aveva spiegato che, se si fosse laureato in tempo, avrebbe voluto una cerimonia esattamente come l'ha fatta Dustin (dito medio al preside compreso). In più, sul palco, Dustin si toglie toga e cappello e mostra a tutti una maglia dell'Hellfire Club, un chiaro riferimento ancora una volta a Eddie. Alla fine del suo discorso, Dustin viene raggiunto da una ragazza che lo invita a uscire. Si tratta di Tracey, la stessa che nella seconda stagione si è rifiutata di andare al ballo con lui.

Il legame di Hopper con Undici e Sara

Nella seconda stagione di Stranger Things, Hopper ha dato a Undici un braccialetto appartenuto a sua figlia Sarah, morta quando era ancora una bambina. Il braccialetto in questione viene indossato dall'ex sceriffo anche durante la proposta di matrimonio a Joyce e alla cerimonia di laurea. Hopper lo continua a conservare e rappresenta quel riferimento al passato più forte che mai.