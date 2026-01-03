Le 5 domande rimaste in sospeso sul finale di Stranger Things 5

Undici è davvero morta? E perché i Demogorgoni non hanno aiutato Vecna? Ecco 5 domande dei fan rimaste in sospeso dopo la visione del finale di Stranger Things 5. I fratelli Duffer hanno provato a dare una (parziale) risposta.

Dieci anni dopo l'uscita della prima stagione, il cerchio di Stranger Things si è chiuso. Il 1 gennaio 2026, su Netflix, è uscito l'episodio finale della quinta stagione con una durata complessiva di oltre 2 ore. Un vero e proprio film che ha chiuso molte delle questioni rimaste in sospeso, come il destino di Vecna, il Sottosopra, l'origine del Mind Flyer, ma che ne ha lasciate altrettante aperte. Ecco cinque domande che non hanno trovato una risposta dopo l'episodio finale della serie e a cui gli sceneggiatori hanno provato a dare una spiegazione.

Dove sono i Demogorgoni?

I Demogorgoni in una scena di Stranger Things 5

Nella battaglia finale nell'Abisso, in cui Will, Mike, Nancy e il resto del gruppo sono determinati a uccidere Vecna e il Mind Flyer, non è passata inosservata l'assenza di Demogorgoni, Democani, pipistrelli e tutte le creature che hanno sempre "abitato" il Sottosopra. Che fine hanno fatto? Possibile che nessuno di loro sia corso in aiuto a Vecna? Aquesta domanda, i fratelli Matt e Ross Duffer hanno provato a dare una risposta in un'intervista rilasciata a Entertainment Weekly: "Vecna non si aspettava questo attacco a sorpresa sul suo territorio. Sono lì da qualche parte, ma ci è sembra giusto chiederci: perché ha bisogno dei demo quando il Mind Flayer è questa cosa gigantesca e può attaccarli? Non ha bisogno del suo piccolo esercito di formiche per attaccare, se ne occuperà da solo". Una scelta quindi non casuale ma motivata dal fatto che il Mind Flyer è un'entità ben superiore a qualsiasi creatura del Sottosopra e non avrebbe avuto bisogno di nessuno di loro.

L'origine della pietra che ha infettato Henry Creel

La pietra che ha "infettato" Henry Creel trasformandolo in Vecna

Nel finale di Stranger Things 5 gli spettatori scoprono cosa è successo a Vecna all'interno della grotta in cui, come si è visto negli episodi precedenti, rimaneva paralizzato all'entrata. Ancora bambino, Henry Creel trova una pietra all'interno della valigietta di uno scienziato, che poi ucciderà con le sue stesse mani. Dopo averla toccata la prima volta, entra in contatto con i poteri che lo trasformano in Vecna e con il controllo del Mind Flyer. Ma questa pietra da dove viene? È parte dell'Abisso o riguarda il Sottosopra? "È l'unica cosa su cui abbiamo volutamente lasciato un punto interrogativo, che teoricamente troverà risposta più avanti", hanno spiegato i fratelli Duffer a riguardo. Le origini della pietra, quindi, sono volutamente sospese, ma non è escluso che troveranno risposta in un eventuale spin off della serie, che potrebbe trattare proprio di questo.

Leggi anche Stranger Things 6 non si farà: il futuro della serie e gli spin off dopo il finale della quinta stagione

Quando Vecna viene ucciso, perché Will non sente dolore?

Anche nel finale dell'intera saga, Will continua a essere legato a Vecna e alla Mente a Sciame, continuando a vedere con i suoi occhi e con quelli dei Demogorgoni (quando ci sono). Tuttavia, c'è un momento cruciale in cui questo legame sembra interrompersi senza nessuna spiegazione o logica: se Will sente cosa prova Henry Creel quando rivive i suoi ricordi di bambino, come il primo contatto con il Mind Flyer, nulla sembra toccarlo quando Vecna viene prima bruciato e poi decapitato. Perché sembra non esserci più quel legame, anche fisico, in un momento così importante? A riguardo, per il momento, nessuna spiegazione da parte degli sceneggiatori.

Undici è davvero morta?

Una delle più grandi domande sul finale di Stranger Things 5 riguarda il destino di Undici. È davvero morta scegliendo di sacrificarsi restando nel Sottosopra oppure esiste un'alternativa per cui è ancora viva ma sceglie di allontanarsi? Lo sviluppo del suo personaggio, come hanno spiegato gli sceneggiatori, è volutamente ambiguo e lascia spazio a più interpretazioni. "Bella domanda", hanno risposto i fratelli Duffer a chi ha chiesto se fosse davvero morta. La sua storia ha diversi livelli di lettura, a cui i fan possono "accedere" come preferiscono, con la consapevolezza che non si sarà mai un finale del tutto perfetto.

Che fine ha fatto Vickie, compagna di Robin?

Robin e Vickie in Stranger Things 5

Tra le domande rimaste in sospeso sul finale di Stranger Things 5 anche quella riguardante il destino di Vickie, fidanzata di Robin. Inizialmente personaggio secondario, negli ultimi episodi diventa parte del piano organizzato per sconfiggere Vecna ed è sempre più partecipe. Eppure, una volta che il Sottosopra è stato distrutto e sono trascorsi 18 mesi, di lei non si hanno più notizie. La relazione con Robin continua o hanno preso strade separate? Anche su questo aspetto i fratelli Duffer hanno provato a dare una risposta: "Vogliamo lasciare ai fan la decisione finale su dove questi personaggi finiranno. Robin e Vickie resteranno insieme? Forse sì, forse no". Quando si ritrova con Steve, Nancy e Jonathan sopra la stazione radio WSQK, riferendosi al fatto di rimanere uniti e non essere separati da nessuno, Robin dice: "Nemmeno i partner prepotenti". Potrebbe trattarsi di un riferimento al fatto che lei e Vickie non siano più una coppia ma, come le altre, è solo un'ipotesi.