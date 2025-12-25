Stranger Things 5, le teorie sulla seconda parte: dall’ipotesi Harry Potter alla morte di Steve e Dustin

Cosa succederà nella seconda parte di Stranger Things 5? Quale personaggio morirà? I prossimi episodi della serie, disponibili su Netflix dal 26 dicembre, porteranno a un passo dalla fine della storia ideata dai fratelli Duffer, prima del gran finale il 1 gennaio 2026. In attesa di scoprire a cosa hanno pensato gli sceneggiatori, i fan hanno ipotizzato diverse teorie sul destino dei protagonisti: Will Byers si troverà di fronte a Vecna proprio come Harry Potter con Voldemort? Ecco le ipotesi più diffuse sui social.

"Will Byers come Harry Potter": il parallelismo tra i due personaggi

Guardando la prima parte di Stranger Things 5 è sempre più evidente un parallelismo tra i personaggi di Will Byers e Harry Potter e il loro rispettivo legame con Voldemort e Vecna. Nella saga di Harry Potter il protagonista ha una fortissima connessione con "colui che non deve essere nominato", che film dopo film diventa sempre più evidente, fino alla spiegazione completa nel settimo e ultimo capitolo. Anche il legame tra Will e Vecna è sempre più stretto con il passare delle stagioni e nella quinta è uno degli elementi centrali della storia. Come Harry Potter, anche il minore di casa Byers riesce ad avvertire fisicamente la vicina presenza del "nemico": se il primo sente un dolore alla cicatrice che ha sulla fronte, il secondo viene invaso da insoliti brividi e rimane quasi bloccato.

Harry Potter e Voldemort, Will Byers e Vecna

Ma il legame tra i due, in realtà, non si ferma a questo. Voldemort ha diviso parti della sua anima in horcrux e Harry è uno di questi: riesce a connettersi con la sua mente, a parlare con i serpenti, a vedere quello che il Signore Oscuro sta vedendo. Per Will Byers in Stranger Things 5 è la stessa cosa: nella quinta stagione scopriamo che può vedere attraverso gli occhi dei Demogorgoni e anche attraverso quelli del padrone del Sottosopra, collegandosi direttamente all'origine della "mente a sciame". In più, sia Voldemort che Vecna hanno un passato "umano" alle spalle, rispettivamente con i nomi di Tom Riddle e Henry Creel, accomunati dall'aver ucciso parte della loro famiglia. Tutte queste somiglianze fanno pensare a un finale simile per i due personaggi: Will Byers dovrà morire per sconfiggere definitivamente Vecna? Oppure come per Harry Potter, anche lui ha una via d'uscita?

Quale personaggio morirà in Stranger Things 5, le ipotesi Dustin e Steve

Steve Harrington e Dustin

Dopo l'uscita del trailer di Stranger Things 5- Volume 2, continuano a farsi strada sui social diverse teorie su quale personaggio dovrà morire. I fratelli Matt e Ross Duffer, ideatori della serie, hanno anticipato che ci sarà una perdita nel cast, pur senza aggiungere nessun altro dettaglio. Da una parte l'ipotesi più chiacchierata rimane quella legata al nome di Willy Byers, in virtù del suo legame con Vecna e del parallelismo con Harry Potter, ma le prime immagini del capitolo finale rimettono in discussione tutto. "Tu muori, io muoio", dice Steve Harrington parlando con Dustin. Che siano loro a morire nella battaglia finale con il Sottosopra? O magari uno dei due sacrificandosi per salvare l'altro? Al momento ogni strade rimane aperta, anche perché Netflix ha spiegato: "Tutto ciò che abbiamo sempre pensato sul Sottosopra si è rivelato completamente sbagliato".