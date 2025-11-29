Quando esce la seconda parte di Stranger Things 5: i nuovi episodi in streaming su Netflix

Cresce l’attesa per la seconda parte di Stranger Things 5, dopo l’uscita dei primi quattro episodi lo scorso 27 novembre. Ecco quando escono i nuovi episodi e cosa è successo finora nella storia. Attenzione spoiler.

Quando escono gli altri episodi di Stranger Things 5

Come già anticipato, la quinta e ultima stagione di Stranger Things è divisa in tre parti. I primi quattro episodi sono usciti su Netflix lo scorso 27 novembre, mentre i fan dovranno attendere un mese prima di sapere come continuerà la seconda parte. Gli episodi 5, 6 e 7 saranno disponibili da venerdì 26 dicembre, mentre il gran finale dal 1 gennaio 2026. Una conclusione della storia che negli Usa sarà in grande stile, con una proiezione cinematografica la notte di Capodanno.

Quando esce l'ultimo episodio e come finisce la quinta stagione di Stranger Things

Il quarto episodio di Stranger Things 5, l'ultimo finora disponibile, si conclude con una rivelazione del tutto inaspettata, il vero colpo di scena di questa prima parte: i poteri di Will Byers. Dopo un faccia a faccia con Vecna e i suoi Demogorgoni, il ragazzo scopre dentro di sé una forza inaspettata in "stile Undici", che potrebbe tornare molto utile per lo scontro finale. Nel frattempo Undici e Hopper entrano nella base militare e scoprono che il loro prigioniero non è Vecna ma Kali, la ragazza 008. Holly Wheeler è prigioniera in un ricordo di Vecna e incontra Max, che non è morta ma a sua volta intrappolata. Insieme cercano un modo per fuggire.