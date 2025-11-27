L’importanza di Holly Wheeler in Stranger Things 5: come cambia la sorella di Mike e Nancy interpretata da Nell Fisher

Holly Wheeler è un personaggio chiave di Stranger Things 5: non più una bambina dolce e innocente, sorella minore di Mike e Nancy, ma una ‘eroina’ coraggiosa e determinata pronta ad affrontare Vecna. E anche il cambiamento dell’interprete, dalle sorelle Price a Nell Fisher, lo dimostra.

Holly Wheeler è la protagonista inaspettata di Stranger Things 5. Nei nuovi episodi dell'ultima stagione, disponibile su Netflix dal 27 novembre, la sorella minore di Mike e Nancy cambia completamente ruolo e attrice (non più le gemelle Anniston e Tinley Price ma Nell Fisher), diventando centrale negli sviluppi del Sottosopra.

Nelle prime quattro stagioni Holly è appena una bambina ed è del tutto marginale rispetto allo sviluppo della storia, oltre che totalmente ignara di quello che accade nella cittadina di Hawkins. Il pubblico l'ha vista sempre e solo in scene insieme al resto dei Wheeler, dalle cene in famiglia alle festività. Basti pensare che in Stranger Things 1 ha appena 3 anni, è innocente e dolce, legata in modo quasi viscerale alla mamma Karen. Tuttavia, nonostante la sua giovanissima età, è in grado di percepire qualcosa di magico intorno a sé e ad avere degli incontri inconsapevoli con il Sottosopra. In una delle scene della prima stagione, ad esempio, si accorge delle luci a intermittenza nella casa di Joyce e inizia a seguirle incantata, mentre nella quarta stagione percepisce la presenza del Mind Flayer durante la festa del 4 luglio, ma la mamma la distrae subito riportandole l'attenzione ai fuochi d'artificio.

Holly Wheeler nella prima stagione di Stranger Things, interpretata dalle gemelle Price

Stranger Things 5, però, cambia tutta la percezione del personaggio di Holly Wheeler perché gli sceneggiatori, i fratelli Matt e Ross Duffer, hanno deciso di riporre in lei il cuore della storia. Una scelta assolutamente non casuale, come hanno raccontato in un'intervista a Deadline: "Il nostro cast è cresciuto, volevamo riportare la serie al punto di partenza e per riuscirci avevamo bisogno di nuovi bambini".

Holly, quindi, è un ritorno alle origini e fa parte della ‘nuova generazione di bambini di Hawkins'. La centralità del suo ruolo è evidente fin dal primo episodio: a scuola la maestra chiama subito i genitori quando la vede parlare in giardino con un certo "Mr Whatsit", invisibile agli occhi degli altri. L'uomo che si finge suo amico in realtà non è altro che Henry, alias Vecna. Poco dopo, infatti, la rapisce nel Sottosopra e la nasconde in un ricordo della sua mente. Pur mantenendo la sua dolcezza e iniziale ingenuità, la bambina diventa forte e indipendente, pronta a correre dei rischi e trasformarsi nell'eroina che suo fratello Mike ha sempre creduto fosse.

Holly Wheeler interpretata da Nell Fisher in una scena di Stranger Things 5

L'evoluzione di Holly si nota anche nella scelta degli autori di sostituire l'attrice che interpreta il suo personaggio: non più le sorelle Anniston e Tinley Price, che lo sono state per 4 stagioni consecutive, ma la più matura e ‘adulta' Nell Fisher. La giovane attrice ha 14 anni e alle spalle un'esperienza nel film horror La casa – Il risveglio del male, dove ha interpretato il personaggio di Kassie. Il suo percorso è quindi tracciato e non resta che aspettare i tre episodi finali, 2 il 26 dicembre e l'ultimo il 1 gennaio 2026, per capire come si chiuderà il cerchio.