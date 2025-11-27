L’importanza di Holly Wheeler in Stranger Things 5: come cambia la sorella di Mike e Nancy interpretata da Nell Fisher
Holly Wheeler è la protagonista inaspettata di Stranger Things 5. Nei nuovi episodi dell'ultima stagione, disponibile su Netflix dal 27 novembre, la sorella minore di Mike e Nancy cambia completamente ruolo e attrice (non più le gemelle Anniston e Tinley Price ma Nell Fisher), diventando centrale negli sviluppi del Sottosopra.
Nelle prime quattro stagioni Holly è appena una bambina ed è del tutto marginale rispetto allo sviluppo della storia, oltre che totalmente ignara di quello che accade nella cittadina di Hawkins. Il pubblico l'ha vista sempre e solo in scene insieme al resto dei Wheeler, dalle cene in famiglia alle festività. Basti pensare che in Stranger Things 1 ha appena 3 anni, è innocente e dolce, legata in modo quasi viscerale alla mamma Karen. Tuttavia, nonostante la sua giovanissima età, è in grado di percepire qualcosa di magico intorno a sé e ad avere degli incontri inconsapevoli con il Sottosopra. In una delle scene della prima stagione, ad esempio, si accorge delle luci a intermittenza nella casa di Joyce e inizia a seguirle incantata, mentre nella quarta stagione percepisce la presenza del Mind Flayer durante la festa del 4 luglio, ma la mamma la distrae subito riportandole l'attenzione ai fuochi d'artificio.
Stranger Things 5, però, cambia tutta la percezione del personaggio di Holly Wheeler perché gli sceneggiatori, i fratelli Matt e Ross Duffer, hanno deciso di riporre in lei il cuore della storia. Una scelta assolutamente non casuale, come hanno raccontato in un'intervista a Deadline: "Il nostro cast è cresciuto, volevamo riportare la serie al punto di partenza e per riuscirci avevamo bisogno di nuovi bambini".
Holly, quindi, è un ritorno alle origini e fa parte della ‘nuova generazione di bambini di Hawkins'. La centralità del suo ruolo è evidente fin dal primo episodio: a scuola la maestra chiama subito i genitori quando la vede parlare in giardino con un certo "Mr Whatsit", invisibile agli occhi degli altri. L'uomo che si finge suo amico in realtà non è altro che Henry, alias Vecna. Poco dopo, infatti, la rapisce nel Sottosopra e la nasconde in un ricordo della sua mente. Pur mantenendo la sua dolcezza e iniziale ingenuità, la bambina diventa forte e indipendente, pronta a correre dei rischi e trasformarsi nell'eroina che suo fratello Mike ha sempre creduto fosse.
L'evoluzione di Holly si nota anche nella scelta degli autori di sostituire l'attrice che interpreta il suo personaggio: non più le sorelle Anniston e Tinley Price, che lo sono state per 4 stagioni consecutive, ma la più matura e ‘adulta' Nell Fisher. La giovane attrice ha 14 anni e alle spalle un'esperienza nel film horror La casa – Il risveglio del male, dove ha interpretato il personaggio di Kassie. Il suo percorso è quindi tracciato e non resta che aspettare i tre episodi finali, 2 il 26 dicembre e l'ultimo il 1 gennaio 2026, per capire come si chiuderà il cerchio.