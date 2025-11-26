Stranger Things 5 parte 1 su Netflix, i primi quattro episodi: quando escono e a che ora

L'attesa è ormai finita, i fan di Stranger Things 5 potranno finalmente sedersi comodamente sul divano e gustarsi la prima parte dell'ultima stagione della nota serie Netflix. La piattaforma streaming, però, ha deciso di centellinare gli episodi, per cui domani giovedì 27 novembre, usciranno sono solo i primi quattro del capitolo conclusivo della serie con Millie Bobby Brown.

A che ora arrivano su Netflix gli episodi di Stranger Things 5

L'orario di uscita dei primi quattro episodi di Stranger Things 5 sarà alle 2 del mattino del 27 novembre, come comunicato durante l'evento Tudum, tenutosi a giugno, durante il quale il team Netflix ha reso note alcune notizie in merito ai titoli più attesi in piattaforma. Dopo più di un anno dalla quarta stagione, i fan potranno avvicinarsi alla conclusione della saga, assistendo alle evoluzioni della trama che vede ancora una volta protagonisti quel manipolo di ragazzi che, oggi, sono ormai diventati adolescenti e che portano a termine la missione di lasciarsi alle spalle l'infanzia salvando loro stessi e la città di Hawkins dalla distruzione. Un racconto di formazione a tutti gli effetti, sebbene le ambientazioni siano distopiche e il percorso dei giovani protagonisti, meno canonico di quanto ci si aspetterebbe.

Maratone e rewatch: i fan si preparano per Stranger Things 5

I fan della serie hanno già organizzato proiezioni collettive per assistere alla visione di ogni episodio, c'è chi prevede di fare nottata per guardare di filato le nuove puntate. Non manca, ovviamente, il conto alla rovescia sui social, dove esistono delle vere e proprie community. Per prepararsi ad immergersi nella visione di Stranger Things, c'è chi invece ha avviato un rewatch delle stagioni precedenti e alcuni fandom hanno condiviso in questi giorni anche l'ordine degli episodi da guardare consigliati dagli autori. Ma per comprendere pienamente tutto ciò che avverrà in quest'ultima stagione e rivivere i momenti cruciali di ogni capitolo della storia scritta e diretta dai fratelli Matt e Ross Duffer, o anche solo saperne qualche curiosità sulla serie, non mancano siti creati appositamente dagli appassionati, dove poter recuperare tutto quello che serve per prepararsi alla visione.

Gli eventi per i fan dedicati a Stranger Things 5

Gli altri episodi, invece, arriveranno il 26 dicembre, con l'ottavo e ultimo previsto per il 1° gennaio con tanto di proiezione al cinema in America, in cui la distribuzione arriverà nelle sale delle principali catene americane: AMC, Regal e Cinemark; stando a quanto anticipato da Netflix, però, non è da escludere che possano esserci delle proiezioni anche in Europa, dal momento che l'episodio conclusivo sarà un vero e proprio cortometraggio di circa due ore. Durante l'anno non sono mancati momenti in cui sono state organizzate proiezioni collettive, come durante il Lucca Comics & Games 2025, in cui era presente il cast, ma anche a Parigi è stato organizzato un evento il 18 novembre per la visione del primo episodio della serie, nelle catene Grand Rex. Intanto, anche per il 2026, ci sono eventi previsti che consentiranno ai fan di radunarsi.