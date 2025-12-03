Stranger Things 5 è la serie inglese più vista di sempre su Netflix: in classifica anche le stagioni precedenti

L'inizio della fine per Stranger Things ha segnato un debutto senza precedenti su Netflix. Nei suoi primi cinque giorni di streaming, la quinta stagione ha totalizzato ben 59,6 milioni di visualizzazioni in tutto il mondo. È un risultato incredibile che certifica la serie dei Duffer Brothers come la migliore settimana d'esordio mai registrata da una serie Netflix in lingua inglese. Questo risultato colloca la serie al terzo posto nella classifica generale assoluta della piattaforma, dietro le due stagioni di Squid Game.

La crescita è evidente già se prendiamo come metro i dati già altissimi della quarta stagione. Era il 2022, il debutto di Stranger Things 4 toccava 22 milioni di visualizzazioni. Un incremento del 171% per l'esordio della Stagione 5.

Il dominio assoluto in classifica

Come avviene per le canzoni in uscita di un cantante particolarmente atteso, la quinta stagione genera un effetto a catena su tutto il catalogo. Così, Stranger Things 5 traina in Top 10 anche le precedenti stagioni. Questa è la prima volta che una serie riesce a piazzare quattro diversi capitoli contemporaneamente in classifica. I dati che arrivano da Netflix, anche in questo caso, sono impressionanti: nella settimana dal 24 al 30 novembre, la Stagione 5 ha dominato al primo posto, seguita dalla Stagione 1 al terzo (8,9 milioni di views), la Stagione 4 al quinto (6,1 milioni), la Stagione 2 al sesto (5,6 milioni) e la Stagione 3 all'ottavo posto (4,6 milioni).

Quando escono le nuove puntate

Netflix ha rilasciato, per il momento, solo i primi quattro episodi della stagione finale. Altri tre episodi debutteranno il giorno di Natale, mentre il gran finale della serie è atteso per la notte di Capodanno. Considerata questa strategia di rilascio, è lecito aspettarsi che Stranger Things dominerà le classifiche per settimane, se non mesi. La quinta stagione è ormai quasi certa di entrare nella lista dei titoli TV in lingua inglese più popolari di tutti i tempi su Netflix, una classifica dove la quarta stagione risiede attualmente al terzo posto con 140,7 milioni di visualizzazioni nei suoi primi 91 giorni.