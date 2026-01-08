Stranger Things non ha un episodio segreto, smentita la teoria dei fan: cosa è successo sugli account Netflix

Contrariamente alle teorie dei fan e al cosiddetto “Conformity Gate”, nella giornata del 7 gennaio non è uscito nessun episodio segreto di Stranger Things. Erano davvero solo coincidenze? A quanto pare sì. Tuttavia, sugli account social di Netflix qualcosa è stato pubblicato, anche se non è quello che ci si sarebbe aspettati.

Se Lucas, in Stranger Things 5, non crede più alle coincidenze, i fan della serie dovranno dovranno arrendersi a questa idea. Contrariamente alle loro speranze, agli indizi e alla teoria del "Conformity Gate" diffusa su tutti i social, nella giornata del 7 gennaio Netflix non ha pubblicato alcun episodio segreto della serie, nessun "vero finale" dopo il numero 8 uscito lo scorso 1 gennaio. Tuttavia, qualcosa è stato diffuso sugli account ufficiali, anche se non quello che ci si aspetterebbe.

Nessun nuovo finale di Stranger Things: cosa ha pubblicato Netflix il 7 gennaio

Nonostante , il 7 gennaio Netflix non ha pubblicato nessun episodio segreto di Stranger Things. Le teorie del "Conformity Gate" portate avanti dai fan negli scorsi giorni, secondo le quali il finale sarebbe stato solo un'illusione creata dalla mente di Vecna, si sono rivelate false. Il progetto ideato dai fratelli Matt e Ross Duffer è davvero finito e non c'è possibilità di riscrivere la storia. Alcune domande rimangono ancora in sospeso e senza una risposta certa, come quelle sulla reale sorte di Undici (è morta davvero?).

Tuttavia, sugli account ufficiali di Netflix qualcosa è stato davvero pubblicato. Non si tratta però di un contenuto inedito, ma di alcuni momenti cruciali dell'episodio 8 di Stranger Things 5. "Fin dal primo giorno, Mike, tu hai visto la vera me", si legge sul profilo italiano della piattaforma streaming, che ha scelto di mostrare ai fan il toccante momento dell'addio tra Mike e Undici. Il profilo americano, invece, ha riproposto il momento in cui Max e Lucas sono finalmente riusciti ad avere il loro primo vero appuntamento."Famiglia", scrive l'account di Netflix Spagna. Svelato anche il mistero della frase "What's Next", che non è un riferimento a Stranger Things ma a tutte le nuove uscite Netflix previste per il prossimo anno.

Il documentario che racconta il dietro le quinte e i possibili spin off

Anche se non ci sarà un nuovo episodio di Stranger Things, Netflix ha annunciato One Last adventure: The Making of Stranger Things, il documentario che racconta la realizzazione dell'ultima stagione e che sarà disponibile alla visione dal prossimo 12 gennaio. Tuttavia, non si esclude anche uno spin off sulla serie, che potrebbe rispondere ad alcune delle domande in sospeso, come l'origine della pietra che ha trasformato Henry Creel in Vecna o il destino di Undici dopo la scena finale delle cascate. Ci sarà anche una serie animata ambientata nell'universo di Stranger Things, che i creatori hanno paragonato ai cartoni del sabato mattina con cui sono cresciuti e che punterà a catturare anche un pubblico più giovane.