Stranger Things 6 non si farà: il futuro della serie e gli spin off dopo il finale della quinta stagione

Mentre il mondo saluta Undici e i suoi amici, Netflix sta già costruendo l’Universo espanso di Hawkins. Tra voci di uno spin-off e una serie animata già in cantiere, ecco come continuerà la saga dei fratelli Duffer. Attenzione: l’articolo contiene spoiler.

Addio Hawkins? Non esattamente. Se il finale di Stranger Things 5 ha chiuso il cerchio dei protagonisti che abbiamo amato dal 2016, i fan non sono ancora pronti a staccare la spina dal Sottosopra. E a quanto pare, nemmeno Netflix. La domanda ricorrente è solo una: la sesta stagione si farà? La risposta dei fratelli Duffer è chiara: la storia principale di Mike, Undici e gli altri, finisce qui. Ma i creatori non hanno alcuna intenzione di abbandonare il loro prodotto di punta e hanno già confermato di essere al lavoro su nuovi progetti che espanderanno il "mondo Stranger Things". Attenzione, l'articolo contiene spoiler.

Perché Stranger Things 6 non si farà

La scelta di non proseguire con una sesta stagione è una mossa di coerenza narrativa. Come abbiamo visto nell'ora finale della quinta stagione, i personaggi sono cresciuti, hanno affrontato i loro traumi e sono pronti a camminare da soli. Allungare ulteriormente la loro linea temporale rischierebbe di rovinare il loro percorso, ormai giunto al compimento.

L'indizio sullo spin-off nel finale della quinta stagione

Il finale della quinta stagione, però, nasconderebbe diversi indizi su un possibile spin-off live-action. Gli spettatori più attenti avranno notato dei riferimenti specifici ad aree inesplorate, come lo scenario con le due cascate in cui figura Undici in una delle scene finali. È un mondo nuovo in cui ha scelto di rifugiarsi, o solo la proiezione dell'immaginazione di Mike? Inoltre, i creatori potrebbero anche scegliere di approfondire la storia di alcuni personaggi. Tra tutti, il più indiziato è Henry Creel, alias Vecna, affinché si possa capire meglio cosa l'ha spinto a diventare cattivo e cosa l'ha portato – da bambino – nella grotta in cui ha incontrato l'uomo con la valigetta.

Ad ogni modo, l'idea sarebbe quella di un racconto che non sia un semplice sequel, ma una storia originale capace di reggersi sulle proprie gambe, pur mantenendo quell'atmosfera anni '80 che ha reso la serie un cult. Ma non aspettatevi di rivedere gli stessi protagonisti, l'obiettivo sarebbe quello di esplorare Hawkins (o oltre) da una prospettiva completamente nuova.

Il progetto della serie animata

Ma non c'è solo il live-action. I Duffer brothers hanno confermato che la macchina produttiva è in pieno movimento. Oltre alla serie principale, è in cantiere una serie animata ambientata nell'universo di Stranger Things, che i creatori hanno paragonato ai cartoni del sabato mattina con cui sono cresciuti. Il profetto sarà prodotto da Eric Robles e punterà a catturare un pubblico anche più giovane, mantenendo però il mistero tipico del Sottosopra. Nel frattempo, il successo dello spettacolo teatrale Stranger Things: The First Shadow ha dimostrato che c'è anche fame di prequel.