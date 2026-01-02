Come finisce Stranger Things 5: la spiegazione della scena finale e chi muore nell’ultimo episodio

Nella notte del 1 gennaio 2026 Netflix ha lanciato l'ultimo episodio della quinta stagione di Stranger Things, capitolo conclusivo di una saga durata dieci anni e diventata un fenomeno culturale globale. La serie cult ispirata al gioco di ruolo Dungeons & Dragons e al dualismo tra bene e male, si è conclusa con un finale che ha lasciato senza parole i suoi telespettatori e fan. L'episodio finale, il cui titolo è The Rightside Up, tradotto Il Mondo Reale, vede lo scontro definitivo contro Vecna. Ecco la spiegazione del finale. Attenzione: il contenuto dell'articolo contiene spoiler.

Cosa succede nell'ultimo episodio di Stranger Things 5

L’ultimo episodio di Stranger Things 5 mette in scena lo scontro conclusivo con Vecna, mentre il confine tra il nostro mondo e il Sottosopra è ormai collassato. E dopo uno scontro durissimo, Undici con l'aiuto di tutti riesce a uccidere Henry e il Mind Flayer nell'Abisso: Holly e gli altri bambini si salvano e tornano nel mondo reale, ma muore Kali, uccisa dai soldati in uno scontro a fuoco nel laboratorio del Sottosopra. L'arrivo dei soldati mette di nuovo in pericolo le vite di tutti e Undici decide di sacrificarsi e di scomparire insieme al Sottosopra. Così il mondo è libero dal male.

Undici è morta? La spiegazione della scena finale

Nell'ultimo confronto, Undici usa i suoi poteri per separare il mondo dal Sottosopra, spezzando il legame che alimentava Vecna. L'energia sprigionata è enorme, quindi Undici scompare. Ma il suo corpo non viene mai mostrato senza vita, né esiste una scena in cui viene dichiarata morta. Nell'epilogo ambientato 18 mesi dopo, i personaggi parlano di lei al passato ma la ragazza sarebbe salva in un luogo lontano, remoto. Mike dice che "Undici ha fatto la sua scelta", e la frase suggerisce un sacrificio esistenziale, non una morte fisica: il gesto finale sarebbe riparatore, non distruttivo. E l'inquadratura finale lascia intendere che qualcosa di Undici sia ancora presente. Il finale suggerisce che sia viva, ma cambiata, e lascia allo spettatore il compito di decidere se vederla come una perdita definitiva o come una presenza che continua, anche se invisibile. Il finale mette la parola fine a uno dei progetti più importanti di Netflix, ma sembra rimanere aperto uno spiraglio riguardo un futuro della storia.