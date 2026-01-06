“Stranger Things avrà un altro episodio”: la teoria del Conformity Gate e cosa potrebbe succedere il 7 gennaio

E se Stranger Things non fosse davvero finito? Sui social è sempre più virale la teoria dei fan secondo cui il 7 gennaio uscirà un episodio segreto, il “vero finale” della serie. Ecco cos’è il “Conformity Gate” e perché potrebbe essere reale.

Stranger Things potrebbe non essere ancora finito. Sui social, da X a Instagram e TikTok, si è diffusa una teoria dei fan secondo cui ci sarebbe ancora un episodio segreto della serie, il "vero finale", che potrebbe uscire il prossimo 7 gennaio. Ecco cosa è il "Conformity Gate" e perché sta diventando sempre più virale. Nel frattempo, i fratelli Duffer hanno confermato che il 12 gennaio uscirà su Netflix il documentario One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5.

Che cos'è la teoria del "Conformity Gate"e quali sono le prove

Dopo l'uscita dell'episodio 8 di Stranger Things 5, sui social di molti paesi del mondo di sta diffondendo sempre di più la teoria del "Conformity Gate": secondo i fan il finale a cui gli spettatori hanno assistito non sarebbe reale e i protagonisti starebbero vivendo una sorta di illusione creata dalla mente di Vecna. Mike, Dustin, Max, Will Undici e il resto del gruppo, quindi, sarebbero stati ingannati e quella che si vede non sarebbe la vera Hawkins.

Ma quali sono gli indizi di questa teoria? Nella scena del diploma, ad esempio, tutti i ragazzi vestiti di arancione sono seduti nella stessa posizione in cui abbiamo più volte visto Henry Creel (con le braccia accavallate una sull'altra), mentre una persona tra la folla alza un cartellone giallo in cui però non compare nessuna scritta. Non solo: in una delle ultime scene, in cui Mike è seduto nella sua camera a scrivere, sullo sfondo si vedono alcuni libri di D&D (Dungeons and Dragons) che formano la scritta "X A LIE", che significherebbe "La dimensione X è una bugia", quindi tutto ciò che è successo al suo interno non sarebbe vero. A questo si aggiungono anche altri dettagli, come il fatto che Mike, ma anche le donne della famiglia Wheeler, avrebbero un taglio di capelli molto simile a quello di Vecna nelle sue sembianze umane. E poi ancora nei titoli di coda, dove tra alcuni disegni si legge la scritta "JK95", che per i fan più convinti significherebbe: "Just Kidding (Stavamo scherzando)" e "Episodio 9, stagione 5", alludendo al fatto che sia lì il vero finale. Anche lo stesso Noah Scnhapp, interprete di Will, ha scritto sui suoi social di tenere gli occhi aperti il 7 gennaio.

Quando potrebbe uscire l'episodio segreto di Stranger Things

L'episodio segreto di Stranger Things, per molti il "vero finale" della serie, potrebbe uscire su Netflix il 7 gennaio. Una data che non sarebbe casuale ma un riferimento a molti elementi dell'universo ideato dai fratelli Duffer: ci sono voluto 7 giorni per trovare Will nella prima stagione, così come sono necessari 7 secondi affinché un fulmine colpisca il Sottosopra (quando Undici si mette a contare prima di saltare nella stagione cinque), e anche nel finale il numero che si legge sul dado accanto al manuale di D&D è un 7. Sono tutte coincidenze o succederà davvero qualcosa il 7 gennaio? Nel frattempo, scrivendo sulla barra di ricerca di Netflix la parola "fake ending" compare proprio la serie Stranger Things e "nuovo episodio". Non resta che dare un'occhiata nella data indicata e scoprire se davvero si nasconde qualcosa.