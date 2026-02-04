Arriva in Italia la traduzione automatica su Spotify: come attivare la nuova funzione

Una piattaforma di streaming musicale non è più solo un posto dove si ascolta musica. E l'evoluzione di Spotify lo dimostra. Prima le chat, poi i gruppi, ora la traduzione integrata dei testi delle canzoni. La funzione è stata annunciata ufficialmente il 4 febbraio 2026, insieme all’accesso offline ai testi delle canzoni per gli utenti Premium e una nuova posizione più visibile per i testi all’interno dell’interfaccia dell’app.

"I testi sono una delle funzionalità più popolari di Spotify, offrendo ai fan un modo più ricco di vivere la musica e gli artisti che amano. Vengono visualizzati centinaia di milioni di volte ogni giorno, poiché gli ascoltatori tornano più volte per seguire le parole in tempo reale", ha dichiarato Spotify in una nota ufficiale. "Crediamo che avvicinarsi alle parole ti aiuti ad avvicinarti ai tuoi artisti preferiti e alla loro musica. Questi aggiornamenti sono pensati per rendere questa connessione più semplice e fluida che mai".

Come funziona la traduzione automatica su Spotify

La traduzione dei testi in realtà era giù disponibile in 25 Paesi nel 2025, ora è stata estesa a livello globale arrivando così anche in Italia. Quando una traduzione è disponibile per un brano, Spotify mostra un’icona dedicata accanto al testo: un tap la svela immediatamente sotto il testo originale, nella lingua impostata sul dispositivo dell’utente. Questo rende immediata la comprensione di canzoni in lingue straniere senza uscire dall’app.

Testi offline: un'opzione solo Premium

Spotify non si è limitata alle traduzioni: ha anche reso disponibile l’accesso ai testi in modalità offline per gli utenti Premium. Quando una traccia viene scaricata per l’ascolto senza connessione, anche il testo viene memorizzato automaticamente, consentendo di leggerlo ovunque, anche senza rete. È un chiaro intento di Spotify di valorizzare gli abbonamenti a pagamento, dando agli utenti Premium un vantaggio rispetto a chi usa la versione gratuita.

Visibilità potenziata per i testi

Oltre alla traduzione e all'archivio offline, Spotify ha lanciato una terza novità legata ai testi: ora appaiono in una posizione più visibile nell’interfaccia dell’app. Invece di essere relegati in un pannello secondario, compaiono direttamente sotto la copertina dell’album o il breve video in loop (Canvas) nella vista “Ora in riproduzione”.

Questa modifica – definita lyric previews – è stata introdotta per aumentare l’interazione degli utenti con i testi. Secondo l’azienda, più testo visibile significa più tempo trascorso sull’app e un coinvolgimento più profondo con la musica e gli artisti.