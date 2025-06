video suggerito

I nuovi spoiler sul primo iPhone in grado di piegarsi: al momento sono ancora rumors Il leaker cinese Digital Chat Station ha pubblicato una nuova foto dell’iPhone Foldable: sarebbe il primo modello di telefono pieghevole sviluppato da Apple. Al momento non esistono conferme ufficiali. Da tempo si parla di un iPhone con schermo pieghevole ma per ora Apple non ha mai presenato prototipi. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

L’anno liturgico della Chiesa di Apple si prepara al prossimo appuntamento. Dopo l’annuncio dell’iPhone 16e e dopo la conferenza WWDC 25 dedicata agli sviluppatori tra poco più di due mesi dovrebbe tenersi nella sede di Cupertino, in California, il lancio del nuovo modello di iPhone. Al momento non c’è nulla di certo ma come al solito i rumors sono parecchi. Dal 2012 al 2024 la presentazione dei nuovi iPhone è sempre stata organizzata a settembre. L’unica eccezione è stata in tempo di Covid: iPhone 12 è stato presentato il 13 ottobre 2020.

Il nome del nuovo iPhone dovrebbe essere 17, anche se all’ultima WWDC Apple ha sorpreso il pubblico facendo un salto notevole nella nomenclatura del sistema operativo. Il prossimo update di iOS non sarà l’atteso iOS 19 ma si passerà subito a iOS 26. Un cambio di passo deciso per armonizzare il nome del sistema operativo con quello dell’anno di uscita. Succederà lo stesso con iPhone? Intanto nelle ultime ore sono circolate nuove immagini di un iPhone che sarebbe una nuova prima volta per Apple: un modello pieghevole.

Cosa sappiamo dell’iPhone Foldable

Il mercato dei pieghevoli è abbastanza stabilizzato. Il primo brand a investire in questa tecnologia è stato Samsung che ha lanciato il suo Galaxy Fold nel 2019. Ora il leaker cinese Digital Chat Station ha pubblicato sui Weibo un rendering che dovrebbe mostrare la forma del nuovo iPhone una volta aperto. L’iPhone foldable dovrebbe avere uno schermo da 7,58 pollici. Tra le altre specifiche ci sono anche due camere da 48 MP e un corpo in titanio. Ricordiamo però che al momento si tratta solo di rumors. È da tempo che si parla di un iPhone pieghevole. In passato i leaker a volte hanno trovato conferma alle loro indiscrezioni, altre volte i loro rendering sono rimasti solo immagini.

DIGITAL CHAT STATION | Il leak del nuovo iPhone pieghevole. Al momento non ci sono informazioni ufficiali