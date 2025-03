Forse abbiamo una data per il primo iPhone con schermo pieghevole: quanto costerà iPhone Foldable

video suggerito

A cura di Valerio Berra

Nei siti che si occupano in modo verticale di prodotti Apple è la notizia che circola da più tempo. Forse ormai è quasi un mito: l’iPhone con lo schermo pieghevole. Parliamo di una tecnologia introdotta molto tempo fa. Il primo grande costruttore che ha presentato uno schermo pieghevole è stato Samsung, nel 2019 con il suo Samsung Galaxy Fold.

Da lì altre aziende si sono lanciate nel settore che però è rimasto comunque una nicchia. Gli smartphone con schermo pieghevole occupano una percentuale del mercato globale che si muove tra l’1% e il 2% e le prospettive per il 2025 non sono molto rosee: dopo quattro anni di crescita il settore dovrebbe rimanere stabile.

Per tutto questo i progetti di Apple per uno smartphone pieghevole vengono guardati con interesse. Apple, almeno lato iPhone, ha sempre puntato su un’offerta composta da pochi prodotti di alta fascia. Unica eccezione la gamma SE, pensata proprio per essere più economica. L'ultimo arrivato è iPhone 16e. Se Apple dovesse lanciarsi sul mercato dei pieghevoli si potrebbe aprire qualche spazio per un nuovo rilancio.

iPhone pieghevole: la rivoluzione di Apple è vicina

Le ultime informazioni disponibili sono state pubblicate da ETNews, un portale coreano. Apple starebbe completando il suo elenco di fornitori per le componenti necessarie a produrre in serie il primo modello di iPhone pieghevole. L’idea alla base del nuovo modello è quello di lanciarlo sul mercato con una tecnologia completamente nuova in grado di eliminare la piega che invece negli schermi di adesso è ancora visibile, almeno in controluce.

Ora nel punto in cui lo schermo si piega resta sempre un piccolo difetto. Questo vale sia per i foldable detti a libro (piega verticale) che per quelli detti a conchiglia (piega orizzontale).

Cosa sappiamo del primo iPhone Foldable

Un altro portale, MacRumors, riporta le indiscrezioni del leaker cinese Digital Chat Station. Qui possiamo vedere meglio le dimensioni dello schermo, il modello di piega dovrebbe essere quello “a libro”, quindi con piega sull'asse verticale:

Display esterno da 5,49 pollici

Display interno da 7,74 pollici

Il primo iPhone con schermo pieghevole: costo e data di uscita

Considerando i tempi di produzione, per adesso la data più probabile per l’uscita del primo iPhone Foldable dovrebbe essere metà 2026. Più difficile intuire il prezzo. Per adesso le prime proiezioni parlano di un prezzo stimato sopra i 2.000 dollari.