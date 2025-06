video suggerito

Apple svela a Milano la sua installazione per il Pride Month: il significato di I am who I am Apple ha presentato un’installazione dedicata al Pride Month nel suo Apple Store di Piazza Liberty, in centro a Milano. Il progetto è visitabile fino al 30 giungo ed è stato curato da Francesco Poroli, direttore di Illustri. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Valerio Berra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Apple ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L’installazione I am who I am è stata mostrata al pubblico il 23 giugno. D’altronde era difficile nasconderla. I gradoni davanti all’Apple Store di Piazza Liberty a Milano sono stati completamente ricoperti da una serie di pannelli dedicati al Pride Month. L’installazione è stata curata da Francesco Poroli, direttore di Illustri.

I gradoni non sono stati occupati da una sola illustrazione. È un disegno composto dal lavoro di quattro artisti: Margherita Caspani, Giacomo Agnello Modica, Sara Brienza e Leonardo Papa. Tutti hanno creato i loro disegni con iPad e Apple Pencil. Le illustrazioni si muovono attorno a tre temi: libertà, identità e comunità-

I quattro gradoni illustrati si muovono verso l’ingresso dell’Apple Store cambiando i colori da cui sono uniti: si passa dal viola scuro al giallo. Spiega Poroli: “Quest’anno abbiamo lavorato per quadrati, mescolando le idee creative dei e delle partecipanti. Hanno accolto questa proposta di incastro e ‘mescolamento' e hanno dialogato. Ogni sezione condivide una visione di insieme pur celebrando la singola identità”.

Quando sarà possibile visitare l’installazione

L’installazione presentata da Apple è libera e aperta. Si può visitare a qualsiasi orario. È stata aperta il 23 giugno e chiuderà il 30 giugno.

APPLE | L’installazione dedicata al Pride Month davanti all’Apple Store di Piazza Liberty