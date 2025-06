video suggerito

Cosa vuol dire quando sul telefono compare il messaggio: "Carica sospesa" Con l'aumento delle temperature aumentano anche i rischi per i nostri dispositivi elettronici. Se fuori ci sono troppi gradi il telefono potrebbe bloccarsi o fermare la ricarica. Ecco cosa fare se trovate il messaggio: "Carica sospesa. Il caricamento riprenderà quando iPhone (o iPad) tornerà a una temperatura normale"

A cura di Valerio Berra

Le batterie non amano il caldo. Le batterie non amano il freddo. In questi giorni il Ministero della Salute ha diramato un allerta di livello tre per il caldo. Vuol dire che l’esposizione prolungata al caldo può avere effetti gravi sul nostro corpo. Per capire cosa vuol dire a livello climatico vi lasciamo una nostra intervista al geologo Massimiliano Fazzini.

Questo caldo però ha un effetto anche sui nostri dispositivi. Giusto per essere sintetici. La maggior parte delle apparecchiature elettroniche che usiamo sono dotate di sistemi di raffreddamento. Questi sistemi servono per evitare che il calore prodotto dal lavoro dei chip diventi così alto da rovinare i componenti.

Quando fuori comincia a fare parecchio caldo i sistemi di raffreddamento non riescono più a lavorare bene. Perdono di efficienza e per non rovinare i nostri dispositivi si bloccano. Ecco perché non sarà difficile in questi giorni che i vostri smartphone cominciano ad inviarvi messaggi in cui dicono di aver superato i livelli di guardia per il surriscaldamento.

Il messaggio di iPhone: “Carica sospesa”

Se avete un iPhone o un iPad è possibile che in questi giorni abbiate trovato un messaggio con scritto: “Carica sospesa. Il caricamento riprenderà quando (qui mettere il nome del vostro dispositivo) tornerà a una temperatura normale”. Niente panico. È un messaggio che stato introdotto a partire da iOS 16 o iPasOS 16, i sistemi operativi lanciati da Apple nel 2022.

Questo messaggio compare quando durante una ricarica il dispositivo si trova troppo al caldo o troppo al fresco. Magari può succedere se lo state caricando all’aperto. Il consiglio è quello di staccare la ricarica, spostare il vostro dispositivo in un ambiente con temperature più miti e poi cominciare di nuovo a caricarlo. A questo punto non dovrebbe più comparire nessun messaggio.

APPLE | Un esempio della notifica che arriva su iPhone