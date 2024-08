video suggerito

Perché il telefono si surriscalda, cosa fare per raffreddarlo e come evitare il problema Durante l'estate può capitare che il nostro smarthone si surriscaldi. Di solito non è un problema grave: compare un messaggio di blocco e per farlo sparire basta mettero il dispositivo al fresco. Alla lunga però usare lo smartphone a temperature non indicati può danneggiare i suoi componenti. Qui trovate una guida con tutti i consigli da seguire.

A cura di Valerio Berra

“Prima di essere utilizzato, iPhone deve raffreddarsi”. Togliete iPhone, mettete qualsiasi altro modello di smartphone e aggiungete una variazione alla frase. Il problema del surriscaldamento del telefono è comune per tutti gli smartphone tablet, soprattutto in estate. I motivi possono essere parecchi: lasciate il vostro dispositivo sotto il Sole o più facilmente lo usate in modo inteso (ad esempio come hotspot collegato al caricabatterie) e per il caldo non riesce a raffreddarsi.

Nella stragrande maggioranza delle volte non è grave. Preoccupatevene solo quando succede spesso e soprattutto dal nulla. Magari mentre avete o smartphone in tasca. Il problema del surriscaldamento di solito si presenta con una schermata di blocco. Se il telefono non si raffredda non saremo in grado di svolgere nessuna operazione. In alcuni casi verranno possono essere garantite comunque le funzioni di emergenza.

Ogni produttore ha le sue linee guida da seguire in caso di problemi di questo tipo. Qui vi lasciamo come esempio le linee guida indicate dai produttori di smartphone più grandi nel mercato europeo: iPhone e Samsung. Qui sotto invece potrete trovare i motivi per cui lo smartphone si surriscalda e le buone pratiche per evitarlo.

Perché lo smartphone si surriscalda

Gli smartphone, come tutti i dispositivi elettronici, devono affrontare il problema del surriscaldamento. Nei pc per raffreddare le componenti che scaldano di più, come i processori, vengono utilizzate ventole o sistemi di raffreddamento a liquido. Gli smartphone, o almeno la maggior parte degli smartphone, non hanno ventole integrate e quindi sfrutta dei sistemi di trasferimento passivo: il calore semplicemente passa dal processore al telaio. Partendo da questo, possiamo capire meglio perché lo smartphone si surriscalda.

Uso intenso . Lo smartphone si può surriscaldare quando gli chiediamo di fare troppe operazioni insieme. Magari lo stiamo usando come hotspot intanto lo usiamo anche per girare un video, oppure per giocare o ancora per usare le funzioni di realtà aumentata. Molti modelli quando sono in carica si scaldano di più: iPhone ad esempio quando sta caricando e registra un aumento di calore sceglie direttamente di sospendere la carica.

. Lo smartphone si può surriscaldare quando gli chiediamo di fare troppe operazioni insieme. Magari lo stiamo usando come hotspot intanto lo usiamo anche per girare un video, oppure per giocare o ancora per usare le funzioni di realtà aumentata. Molti modelli quando sono in carica si scaldano di più: iPhone ad esempio quando sta caricando e registra un aumento di calore sceglie direttamente di sospendere la carica. Fattori ambientali . Il caldo può arrivare anche da fuori. Basta lasciare lo smartphone sotto il Sole mentre si è in spiaggia per ritrovarsi un avviso sulla temperatura troppo alta. iPhone consiglia di usare i suoi dispositivi tra 0 e 35 °C e di conservarli tra – 20 e 45 °C .

. Il caldo può arrivare anche da fuori. Basta lasciare lo smartphone sotto il Sole mentre si è in spiaggia per ritrovarsi un avviso sulla temperatura troppo alta. iPhone consiglia di usare i suoi dispositivi tra e di conservarli tra . Uso delle app sbagliate . La gestione dei processore viene affidata direttamente alle app. Se ci sono app che non sono aggiornate, sono tarate male o sono troppo impegnative per il nostro modello di smartphone, può capitare di far surriscaldare troppo il dispositivo. Anche per questo è meglio sempre usare app certificate dagli store ufficiali.

. La gestione dei processore viene affidata direttamente alle app. Se ci sono app che non sono aggiornate, sono tarate male o sono troppo impegnative per il nostro modello di smartphone, può capitare di far surriscaldare troppo il dispositivo. Anche per questo è meglio sempre usare app certificate dagli store ufficiali. Hardware rotto. Questo è il caso più estremo: se il telefono registra continuamente l’avviso di surriscaldamento può essere anche perché le componenti che regolano il raffreddamento sono semplicemente rotte.

Come evitare il surriscaldamento dello smartphone

Quando vi accorgente che il telefono sta iniziando a scaldarsi ci sono un po’ di soluzioni a cui potete ricorrere per evitare che le app continuino a bloccarsi:

Mettere lo smartphone vicino ai bocchettoni dell’aria quando guidate . Spesso capita di usare lo smartphone come navigatore. Questa di solito è una situazione che genera parecchio stress. Viene usato il sistema GPS, l’altoparlante e i dati. E magari il dispositivo è pure fissato in un punto in cui viene colpito direttamente dal Sole. Se usate il vostro smartphone mentre siete alla guida vi consigliamo di fissarlo sui bocchettoni dell’aria fredda, così da avere un sistema naturale di raffreddamento.

. Spesso capita di usare lo smartphone come navigatore. Questa di solito è una situazione che genera parecchio stress. Viene usato il sistema GPS, l’altoparlante e i dati. E magari il dispositivo è pure fissato in un punto in cui viene colpito direttamente dal Sole. Se usate il vostro smartphone mentre siete alla guida vi consigliamo di fissarlo sui bocchettoni dell’aria fredda, così da avere un sistema naturale di raffreddamento. Aggiornate sempre le app . A volte il surriscaldamento può essere legato anche all’uso di vecchie app.

. A volte il surriscaldamento può essere legato anche all’uso di vecchie app. Non sforzate lo smartphone in carica . Mentre lo smartphone è in carica la temperatura che sviluppa può alzarsi. Meglio non legare la carica dello smartphone a un altro tipo di uso che potrebbe alzare ancora di più i gradi: come i videogiochi.

. Mentre lo smartphone è in carica la temperatura che sviluppa può alzarsi. Meglio non legare la carica dello smartphone a un altro tipo di uso che potrebbe alzare ancora di più i gradi: come i videogiochi. Non usare a lungo la fotocamera . Registrare lunghi video, soprattutto quando la temperatura ambientale è alta, può scaldare troppo il dispositivo. A meno che lo stiate usando per ragioni professionali, vi conviene dare un po’ di respiro allo smartphone tra un video e l’altro.

. Registrare lunghi video, soprattutto quando la temperatura ambientale è alta, può scaldare troppo il dispositivo. A meno che lo stiate usando per ragioni professionali, vi conviene dare un po’ di respiro allo smartphone tra un video e l’altro. Scegliete bene la cover. Capita che cover troppo spesse o troppo isolanti riducano la capacità del dispositivo di scambiare calore con l’esterno.

Cosa fare se il telefono si surriscalda

Quando, nonostante tutte le accortezze, lo smartphone si surriscalda comunque troppo, la cosa migliore che potete fare è metterlo in un luogo fresco e all’ombra, così da aspettare che la temperatura torni alla normalità. Se potete, togliete anche la cover: può servire per aiutare il dispositivo a dissipare il calore. Non mettetelo in frigo, o davanti all’aria condizionata: gli shock termici non piacciono alle batterie.

Telefono surriscaldato: i problemi in cui si può incappare

Le temperatura che sono molto oltre i limiti indicati dai costruttori possono anche provocare danni molti gravi. Le batterie possono gonfiarsi, perdere materiale e prendere fuoco. Senza bisogno di arrivare ai casi estremi, i rischi legati al surriscaldamento degli smartphone sono due: la perdita della capacità della batteria e il danneggiamento delle componenti che si scaldano di più, a cominciare dal processore.