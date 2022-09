Com’è il nuovo iPhone 14, l’ultima novità Apple: prezzo, caratteristiche e quando uscirà Fotocamera posteriore da 48 MegaPixel, niente Notch e niente Sim fisica. Apple ha presentato la nuova famiglia di iPhone a Cupertino: ecco tutti i dettagli.

A cura di Valerio Berra

Quattro modelli, come da programma. I due base: iPhone 14 e iPhone 14 Plus. I due avanzati: iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max. L'evento Far Out di Apple ha rispettato tutte le aspettative annunciate dai rumors. Dopo aver presentato Apple Watch Series 8 e AirPods Pro 2, il Ceo di Apple Tim Cook ha svelato la nuova famiglia di iPhone. Assente, come da attese, la versione Mini che aveva esordito con iPhone 12

Com'è iPhone 14 Pro

Gli iPhone 14 Pro sono la linea più avanzata di Apple. Esattamente come iPhone 14, questo dispositivo è presente in due formati: con schermo da 6,1 o 6,7 pollici.

Come funziona la Dynamic Island

I due iPhone 14 Pro per la prima volta non avranno il Notch, la porzione di schermo occupava la parte alta del display. Al suo posto solo uno spazio nero ovale dove vengono celati i sensori per la camera frontale e il Face Id. Questo spazio si chiamerà Dynamic Island e dialogherà con lo schermo in base alle applicazioni che dovrà usare. Si allargherà per ospitare notifiche per le chiamate, per la ricerca di altri dispositivi Apple o ancora per le indicazioni stradali.

Come funziona Always-On display

Gli iPhone 14 Pro potranno contare sull'Always-On display, una tecnologia che permette di mantenere acceso lo schermo senca intaccare la batteria. In questo modo sarà possibile vedere le notifiche sullo schermo senza accendere il telefono.

Caratteristiche tecniche di iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro monterà l'A16, il chip più potente mai montato su uno smartphone, secondo Apple. Con 16 miliardi di transistor al suo interno, l'A16 è un 6 Core in grado di svolgere 17 trilioni di operazioni al secondo.

La fotocamera di iPhone 14 Pro

La fotocamera principale di iPhone 14 Pro è da 48 MegaPixel. Nel video di presentazione si punta molto sulla capacità di catturare la luce nelle candizioni più difficili possibile. Una capacità ottenuta con la tecnologia Photonic Engine. Apple ha spiegato che in questo modello sono state potenziate anche le performance del teleobiettivo.

Il comparto fotografico di iPhone 14 Pro

Con iPhone 14 Pro sarà possibile anche scattare fotografie in formato ProRaw con risulazione a 48 MegaPixel. Un formato che permette di avere un livello di dettaglio mai raggiunto prima, come dimostrato da uno scatto dall'alto di un'isola delle Hawaii mostrato nella presentazione. iPhone 14 Pro ha anche una nuova Ultra Wide Camera in grado di assorbire 3 volte la luce della camera Ultra Wide di iPhone 13 Pro.

Costi e data di uscita

I nuovi modelli di iPhone Pro costeranno 999 e 1099 dollari. Potranno essere ordinati dal 9 settembre e saranno disponibili a partire dal 16 settembre.

Come sono iPhone 14 e iPhone 14 Plus

Insieme agli iPhone 14 Pro sonos tati presentati anche gli iPhone 14, la forma base. Questo modello è presente in due versioni: iPhone 14 e iPhone 14 Plus. Esattamente come nella serie Pro, anche qui ci saranno i due modelli misureranno 6,1 e 6,7 pollici.

i due modelli iPhone 14 e iPhone 14 Plus

Crash Detection e connessione satellitare

Anche iPhone 14, come gli Apple Series 8, sono implementati con la funzione di Crash Detection che permette di rilevare in base ai sensori esterni se il proprietario ha fatto un incidente. Una feature sempre legata alla sicurezza è quella che permette agli iPhone di inviare messaggi satellitari quando non c'è campo. Questa era una delle tecnologie più chiacchierate prima del lancio. Giusto 24 ore fa anche Huawei ha annunciato di averla introdotta nel suo Mate 50. Questo servizio sarà a pagamento ma per i primi due anni è incluso nel prezzo di iPhone 14.

Batteria

Con iPhone 14 Apple ha lanciato la batteria più lunga dei suoi smartphone: garantendo la capacità al nuovo modello di iPhone di durare tutto il giorno.

Caratteristiche tecniche

Il nuovo processore montato da iPhone 14 sarà l'Apple A15, con performance della Cpu superiori dell'80 per cento al suo predecessore. Con il nuovo iPhone sarà possibile eliminare la Sim fisica: Apple ha infatti introdotto la eSIM, una Sim elettronica che può sostituire la Sim fisica. Questa tecnologia è supportata dai prinicpali operatori telefonici degli Stati Uniti.

Fotocamera

La camera principale saraà da 12 MegaPixel, con una velocità di apertura dell'obiettivo più alta per permettere al sensore di leggere meglio l'immagine nelle situazione di scarsa lumonisità Camera da 12 MegaPixel anche per la parte frontale, implementata con un autofocus più veloce. In tutta la presentazione Apple ha spiegato che l'obiettivo principale è migliorare la cattura della luce nelle situazioni di difficoltà.

Una performance migliorata grazie alla tecnologia Photonic Engine che permette di migliorare la cattura delle luce di due volte nelle telecamera frontale e in quella Ultra Wide posteriore e di due volte e mezzo in quella principale posteriore. Per qunto riguarda i video invece è stata migliorata la modalità Action Mode, che permette di immortalare meglio i video in movimento controllando le oscillazioni.

Costi e disponibilità di iPhone 14 e iPhone 14 Plus

iPhone 14 avrà come costo di partenza 799 dollari, mentre iPhone 14 Plus partirà da 899 dollari. iPhone 14 sarà disponibile dal 16 settembre, mentre per il Plus si dovrà aspettare il 7 ottobre.

Il video dell'evento Far Out di Apple