Come sono i nuovi Apple Watch 8 e Ultra: caratteristiche, prezzo e quando uscirà il nuovo smart watch Apple ha presentato i nuovi modelli di Apple Watch: nella serie base è stato introdotto anche un sensore per la temperatura pensato per aiutare le donne nel tracciamento del ciclo.

A cura di Valerio Berra

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Apple ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Gli Apple Watch Series 8 sono stati i primi tra i nuovi prodotti Apple che sono stati presentati a Cupertino, in California, durante l'evento Far Out in cui è stato presentato anche iPhone 14. I nuovi smartwatch sono stati lanciati con una serie di storie di persone che raccontano come Apple Watch abbia salvato loro la vita. C'è chi ha potuto connetersi in una situazione di pericolo, chi ha potuto leggere i suoi parametri vitali o chiamare a casa quando ogni device era spento.

Il sensore per la temperatura e le funzioni per tracciare il ciclo

I nuovi Apple Watch, come da tradizione, sono dedicati soprattutto alla salute. Possono essere usati per fare sport, visto che sono a prova di acqua e polvere, e possono essere usati anche per monitorare il battito cardiaco. Tra le nuove funzioni ce n'è una dedicata anche alle donne: quella sul tracciamente del ciclo. Con i nuovi Apple Watch è possibile capire anche se una donna è in fase di ovulazione.

Presentando questa funzione, è stato svelato anche il nuovo sensore per la temperatura che permette di aumentare le informazioni acquisite da dispositivo. Questo sensore era uno di quelli più attesi per la nuova serie di Apple Watch. L'azienda ha anche chiarito che tutti i dati sul ciclo saranno crittati nel dispositivo e potranno essere letti solo dalla proprietaria.

La funzione Crash Detecting

Tra le nuovi funzioni, Apple ne ha presentato anche una in grado di rilevare se il proprietario ha avuto un incidente in auto. Una volta che i sensori del dispositivo registranno l'incidente manderanno un segnale di emergenza. Il nuovo sistema si chiama Crash Detecting.

Costi

Il costo di Apple Watch Series 8 sarà di 399 dollari nella sua versione base e 499 dollari in quella che prevede anche una Sim. Negli Stati Uniti gli ordini sono disponibili da oggi e potranno arrivare già il 16 settembre.

Com'è Apple Watch SE

Insieme alla serie principale è stata presentati anche la serie SE, pensata soprattutto per la famiglia. Anche qui sarà presente la funzione Crash Detecting ma non si è parlato del sensore di temperatura o del tracciamento del ciclo. I costi saranno di 249 dollari per il modello base e 299 dollari per quello che prevede anche una Sim per la connessione dati.

Com'è Apple Watch Ultra

Con un case realizzato in titanio, Apple ha presentato anche il nuovo Apple Watch Ultra. Questo Apple Watch ha anche la più grande batteria di sempre: con la possibilità di rimanere acceso 36 ore. Questo dispositivo, spiega l'azienda, è pensato soprattutto per chi pratica sport outdoor. Rispetot ai modelli tradizionali presenta anche uno speaker secondario e dei microfoni in più. Avrà anche un bottone a cui si potrà attribuire qualsiasi funzione. Ci saranno anche tre diversi cinturini pensati per la corsa, gli sport subacquei e la montagna. Questo dispositivo sarà disponibile dal 23 settembre.

La presentazione di Apple