Presto potremo usare il telefono in auto senza vomitare: come funziona la nuova opzione per iPhone Come funziona Vehicle Motion Cues, il sistema inventato da Apple per combattere la cinetosi. La novità arriverà per iOS 18, il prossimo aggiornamento del sistema operativo di iPhone e iPad, insieme ad altre opzioni di accessibilità per i dispositivi.

A cura di Velia Alvich

L‘auto gira a destra e i cerchietti vanno a sinistra. E se il veicolo frena, i piccoli simboli neri al lato dello schermo andranno, invece, in avanti. Una danza che serve a chi viaggia su un mezzo per non sentirsi ribaltare lo stomaco. Il nuovo sistema inventato da Apple per combattere il mal d'auto potrebbe arrivare con iOS 18, il prossimo aggiornamento del sistema operativo di iPhone e iPad.

Come funziona Vehicle Motion Cues, la novità Apple per contrastare il mal d'auto

Si chiama Vehicle Motion Cues, cioè indicazioni sul movimento del veicolo, ed è la tecnologia inventata da Apple per aiutare chi soffre di cinetosi (che è il nome ufficiale del mal d'auto). Il malessere è causato da un conflitto fra quello che vedono i nostri occhi e quello che invece percepiamo grazie all‘apparato vestibolare, la struttura interna all'orecchio che è responsabile del nostro equilibrio.

Per contrastare questa differenza fra quello che vediamo e quello che sentiamo, vedremo dei piccoli cerchi animati che si muovono ai due lati dello schermo. La direzione dei pallini sarà determinata dal movimento dell'auto percepito dai dispositivi. Quando l'auto va a sinistra o a destra, i cerchietti scorrono nella direzione opposta per accompagnare lo sguardo dell'utente. Su una strada dritta vedremo i pallini scorrere all'infinito verso il basso. In caso di frenata, infine, l'animazione ce li farà vedere mentre si muovono verso l'alto.

La novità è stata annunciata insieme ad altre opzioni per l'accessibilità dei dispotivi, compreso un sistema di tracciamento dello sguardo e le scorciatoie vocali. Come tutte le opzioni, anche Vehicle Motion Cues potrà essere attivata e disattivata a piacere dal centro di controllo degli iPhone e degli iPad. Non si conosce la data esatta in cui vedremo la novità nei dispositivi: la data di rilascio di iOS 18 sarà annunciata ufficialmente in occasione dell'Apple Worldwide Developers Conference, che si terrà il 10 giugno. Ma secondo alcune voci l'aggiornamento del sistema operativo di Apple potrebbe arrivare già a settembre 2024.