Anche per Apple inizia l’era dell’intelligenza artificiale: cosa aspettarsi dal WWDC 2024 Il Worldwide Developers Conference sarà il momento per presentare tutte le novità Apple in merito all’intelligenza artificiale. Alcune indiscrezioni parlano di un miglioramento di Siri grazie a un large language model e le app native potenziate grazie a modelli IA. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Velia Alvich

Dov'era Apple quando è cominciata la corsa alle intelligenze artificiali (IA)? Una domanda che si sono fatti molti appassionati di tecnologia. Da un lato Microsoft, che con il suo Copilot ha suggellato l'alleanza con OpenAI, dall'altro Google e la sua Gemini. In mezzo rimane Apple, che non ha ancora annunciato una propria IA. Certo, ci sono state piccole notizie su possibili progetti. Per esempio REaLM, un large language model che dovrebbe essere in grado di capire il contesto di una frase. Oppure i laboratori super-segreti in Svizzera, dove si starebbe lavorando a un'IA grazie a esperti "rubati" ad altre aziende.

Ma quando arriverà un'IA targata Apple? Finalmente il momento potrebbe essere arrivato. Proprio oggi, il 10 giugno, parte la nuova edizione dell'Apple Worldwide Developers Conference (WWDC), l'evento annuale in cui Apple annuncia le maggior novità per i propri prodotti. E questa potrebbe essere l'ultima finestra disponibile per ritornare a pieno diritto in sella alla corsa per le intelligenze artificiali.

Perché Apple potrebbe annunciare novità sull'IA proprio durante il WWDC 2024

Adesso o mai più, per Apple è questione di sopravvivenza. Sono state settimane affollate di annunci. A fine maggio alla conferenza Microsoft Build è stata annunciata Recall, la funzionalità per i computer Copilot Plus per salvare e recuperare tutto quello che abbiamo visualizzato grazie alla potenza dell'intelligenza artificiale (ma con qualche problema di privacy). Pochi giorni prima, invece, era stata la volta della conferenza Google I/O, dove la sigla AI (la versione inglese di IA) è stata pronunciata 124 volte. E Apple?

Manca poco alla WWDC 2024, dove verranno annunciate novità per tutti i prodotti della mela morsicata. Per dare un'idea di quanti possibili applicazioni dell'IA potrebbero esserci, elenchiamo tutte le nuove versioni dei sistemi operativi che verranno annunciate: iOS 18, iPadOS18, macOS 15, tvOS 18, watchOS 11, vision OS 2 e HomePod Software 18. Quanti di questi sistemi verranno colpiti dall'ondata di intelligenza artificiale non si sa ancora. Senza dubbio, il sistema artificiale principe potrebbe essere l'iOS 18, che dovrebbe essere il supporto principale per l'Apple Intelligence. Scelta strategica, visto che la sigla diventa proprio AI.

Quali novità di intelligenza artificiale potremmo vedere al WWDC 2024

L'obiettivo sarebbe quello di integrare l'IA in quante più app native possibili, per puntare non tanto a un solo potente algoritmo ma a tanti modelli che sappiano semplificare la vita quotidiana degli utenti. I messaggi? Riassunti con l'IA. Allo stesso modo, anche i siti web e le notizie. Le immagini? Basta un tocco per togliere oggetti o persone dalla foto. Le note vocali? Trascritte in poco tempo. Le emoji? Generate con poche indicazioni. Tanti modelli, per un sistema "diffuso" di intelligenza artificiale.

Manca solo un dettaglio: Siri, l'assistente vocale che da oltre un decennio resiste sugli iPhone ma che sta perdendo terreno di fronte ai chatbot di nuova generazione. Le novità, però, potrebbero essere in arrivo anche per lei. Secondo alcuni rumors, Siri potrebbe essere migliorata con un large language model che dovrebbe rendere più semplice capire quello che vuole l'utente che le parla e rispondere in maniera più precisa alle richieste. Non solo, a breve l'assistente vocale dovrebbe essere in grado di eseguire compiti specifici all'interno delle app con un semplice comando vocale. Per esempio cancellare un'email dalla propria casella di posta, modificare una foto o riassumere notizie.

Tutte le funzionalità dovrebbero essere opt-in, quindi dovrebbe esserci la possibilità di far scegliere all'utente se vuole essere assistito da un'IA o se preferisce usare il proprio iPhone come uno smartphone tradizionale. Rimane aperta solo una questione: l'intelligenza artificiale girerà sul dispositivo oppure su un server? Non si sa ancora con certezza. Secondo i rumors, Apple ha scelto entrambe le opzioni, a seconda della difficoltà dei compiti che dovrà svolgere. E questo significa, probabilmente, che gli utenti dovranno selezionare volta per volta i consensi per ogni app.

I vincitori dell'Apple Design Award 2024

In attesa che inizi la nuova edizione del WWDC, Apple si è portata avanti e ha annunciato i vincitori dell'Apple Design Award, che ogni anno premia le app e i giochi che si sono disinti per il talento nel design. Sette categorie in gara: Divertimento, Inclusione, Innovazione, Interazione, Impatto sociale, Grafica e Spatial computing.

A cavallo fra nomi più noti, come i giochi del New York Times che hanno vinto nella categoria Divertimento, e numerose altre app indipendenti, gli Awards hanno premiato 14 software d'eccellenza sviluppati in tutto il mondo da una lista iniziale di 42 progetti. Da quella che aiuta le persone ipovedenti ad attraversare la strada in sicurezza, all'avventura grafica di un burattino robotico creato da Geppetto per ritrovare il proprio creatore, da quella che migliora la vita di una persona senza paragonarla ai risultati di benessere altrui, fino al "diario della gratitudine" illustrato con animali che meditano o celebrano l'amicizia.