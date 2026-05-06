Windows 11 si aggiorna e cambia la funzione Esegui: tutte le novità

Windows 11 si rinnova e presto tutti gli utenti Microsoft potranno provare un sistema arricchito da nuove funzioni e performance migliorate. Il restyling più atteso è probabilmente quello che riguarda la finestra "Esegui" – l'interfaccia rapida che serve a lanciare rapidamente programmi, aprire cartelle o accedere alle utility del sistema – che negli ultimi vent'anni è rimasta pressoché identica. Ora Microsoft ha deciso di intervenire in modo corposo, a partire dal design, per rendere il tool più moderno e funzionale

Funzione Esegui: interfaccia rinnovata, più velocità e nuove scorciatoie

Con il nuovo aggiornamento di Esegui verrà aggiunto il supporto alla dark mode (prima limitata solo al front-end utente standard) e un'interfaccia più compatta. Il menù è stato ricostruito mantenendo l'impostazione originale, ma intervenendo su alcuni elementi ritenuti poco utilizzati. Scompare per esempio il pulsante "Sfoglia", eliminato dopo che l'analisi dei dati d'uso ne ha evidenziato un utilizzo molto marginale. Al suo posto vengono introdotte soluzioni più rapide, come il comando "~\" che consente di accedere direttamente alla cartella utente.

Con l'update dovrebbe migliorare anche la velocità d'utilizzo, visto che il tempo medio di apertura della finestra scenderà da circa 103 a 94 millisecondi, in linea con l'obiettivo di rendere il sistema più reattivo. Un'altra novità riguarda infine il completamento automatico: durante la digitazione verrà implementata la modalità per i comandi suggeriti, file e percorsi, anche in base alla cronologia.

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Le altre novità dell'aggiornamento Windows 11: menu Start, AI e stabilità

I miglioramenti per migliorare l'esperienza dell'utente non si limitano però alla funzione "Esegui", ma coinvolge l'intero sistema operativo. Tra le modifiche più visibili c'è il nuovo menu Start, ripensato per offrire un accesso più immediato alle applicazioni, con diverse modalità di visualizzazione tra elenco alfabetico e organizzazione per categorie.

Novità anche per la taskbar, con icone aggiornate e nuove animazioni, mentre sul fronte dell'intelligenza artificiale si rafforza l'integrazione delle funzionalità Copilot, l'agente IA di Microsoft, con strumenti dedicati alla produttività come la traduzione in tempo reale e la dettatura avanzata.

Parallelamente, l'azienda di Redmond interviene su aspetti meno visibili ma decisamente rilevanti per l'esperienza d'uso quotidiana: miglioramenti nella gestione della memoria, correzioni di bug grafici – come il noto "lampo bianco" di Esplora file in dark mode – e una generale ottimizzazione delle prestazioni. Anche la sicurezza verrà rafforzata. Windows accetterà solo driver certificati ufficialmente o vecchi programmi considerati affidabili.

Quando si potrà aggiornare Windows 11

Gli aggiornamenti sono attualmente in fase di distribuzione graduale, con test nel programma Insider prima del rilascio su larga scala. Per ora solo i partecipanti al programma Insider possono già provare la nuova versione, ma è probabile che già entro la fine del mese l'update venga reso disponibile per tutti gli utenti. Quando sarà pronto, l'aggiornamento sarà automatico.