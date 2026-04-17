L’app Netflix si aggiorna e cambia il modo di guardare la serie: ora ci sono anche i video in verticale

Netflix rinnova l’app mobile con un nuovo feed maggiormente adatto allo scrolling verticale e l’integrazione dell’IA generativa. Il restyling punta a trasformare la scoperta dei contenuti, rendendo l’esperienza più fluida, immediata e coerente con le abitudini di consumo delle nuove generazioni.

Il nuovo aggiornamento di Netflix sembra segnare passaggio strategico per la piattaforma di streaming, pronta a rinnovare profondamente la propria app mobile. Entro la fine di aprile sarà infatti distribuito un update che introduce una nuova interfaccia e, soprattutto, un feed di video verticali pensato per trasformare il modo in cui gli utenti cercano e scoprono i contenuti.

Il restyling nasce da un'evoluzione evidente nelle abitudini di consumo. Soprattutto per i più giovani, la distinzione tra visione su televisore e su smartphone si è sempre fatta più sottile e ormai sono molti gli utenti che preferiscono guardare un film o una serie direttamente da uno smartphone. Netflix punta così a rendere l'esperienza mobile ancora più immediata e coinvolgente, adattandosi a un pubblico che fruisce i contenuti in modo rapido e frammentato. La nuova interfaccia promette una navigazione più fluida, capace di riflettere l'ampiezza crescente del catalogo. "Questo redesign rifletterà meglio la nostra offerta di intrattenimento in espansione e renderà più facile per i membri partecipare come e quando vogliono", ha affermato l'azienda in una lettera agli azionisti citata dal sito The Verge.

Il feed verticale come sui social

Elemento centrale dell'aggiornamento è il feed rinnovato per adattarsi al formato verticale, offrendo una sequenza di clip tratte da film e serie che gli utenti potranno scorrere con un gesto, in un meccanismo ormai familiare sulle piattaforme social come TikTok o Instagram. L'obiettivo è ridurre il tempo di scelta e incentivare la scoperta, offrendo anteprime immediate che, con un semplice tocco, permettono di accedere al contenuto completo. Una dinamica che richiama da vicino modelli già adottati da competitor come Disney+ e Peacock.

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Il rinnovamento dell'app mobile segue quello già introdotto sulla versione per smart TV lo scorso anno, confermando una strategia di aggiornamento progressivo dell'intero ecosistema. Già in fase di test, il feed verticale rappresenta ora il naturale sviluppo di quell'evoluzione, con l'obiettivo di rendere l'interazione sempre più intuitiva e coerente tra dispositivi diversi.

Il ruolo dell'intelligenza artificiale

Tra le novità meno visibili ma altrettanto rilevanti spunta l'impiego dell'ormai onnipresente intelligenza artificiale generativa. Netflix ha dichiarato agli azionisti di utilizzarla per affinare i sistemi di raccomandazione, migliorando la capacità di suggerire contenuti in linea con i gusti degli utenti. Una personalizzazione più sofisticata che si integra con il nuovo feed, contribuendo a proporre clip e titoli sempre più pertinenti.