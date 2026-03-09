Ora puoi pagare in contanti Amazon anche andando in edicola o in tabaccheria: tutte le novità

Amazon potenzia il servizio “Paga in Contanti” In Italia per saldare gli acquisti online estendendolo a oltre 35.000 punti convenzionati tra bar, ricevitorie, edicole e tabaccherie. Una mossa strategia per includere chi preferisce il cash, seppur con limiti di spesa e alcune categorie di prodotti escluse dal servizio.

Amazon amplia in Italia la possibilità di pagare in contanti gli acquisti effettuati online. Il servizio "Paga in Contanti nel Punto Vendita più vicino", che fino a ora era disponibile solo nei punti convenzionati Western Union, è stato appena esteso a oltre 35.000 esercizi convenzionati tra bar, tabaccherie, ricevitorie ed edicole sparse in tutto il territorio nazionale. Con questa mossa il gigante dell'e-commerce muove un passo verso quella fetta di clientela che preferisce fare compere usando il cash al posto di carte di credito o prepagate. Restano però escluse dal servizio alcune categorie di prodotti e gli acquisti oltre una certa somma di denaro.

Come funziona il pagamento in contanti

Il meccanismo risulta piuttosto semplice ed è già consultabile nelle FAQ messe a disposizione sul sito colosso dell'E-commerce. Dopo aver riempito il proprio carrello virtuale, l'utente può selezionare tra le modalità di pagamento l'opzione "Paga in Contanti nel Punto Vendita più vicino" e scegliere a quale indirizzo effettuare la spedizione. Il servizio non prevede costi aggiuntivi.

Dopo aver confermato l'acquisto, il cliente riceve via mail un codice a barre e un codice numerico univoco con tutte le istruzioni per il pagamento. A quel punto ha 72 ore di tempo per recarsi in un punto vendita convenzionato e saldare l'importo in contanti. È sufficiente comunicare al cassiere che si desidera pagare un ordine Amazon e mostrare il codice ricevuto. Se entro 72 ore il pagamento non viene saldato, l'ordine viene annullato.

Giunti a questo punto è bene ricordare che il servizio riguarda solo il pagamento, non il ritiro del pacco, che invece avverrà in un secondo momento, a casa o al punto di consegna indicato al momento dell'acquisto. Una volta consegnato il denaro al cassiere, Amazon invia infatti una mail di conferma e avvia l'iter per la spedizione.

Quando non si può pagare Amazon in contanti: i casi previsti

La possibilità di usare il contante non viene applicata per gli ordini superiori ai 999 euro. Non solo. Ci sono alcune categorie di prodotti che sono sempre escluse da questo tipo di transazione. Queste:

I prodotti usati nel programma Amazon Warehouse , dedicato alla vendita di articoli di seconda mano.

, dedicato alla vendita di articoli di seconda mano. I contenuti digitali di musica e e-book.

Gli articoli con componenti in oro (monete, gioielli, accessori ecc…).

Gli abbonamenti a servizi virtuali (Amazon Prime e Prime Student).

I buoni regalo Amazon.

Gli articoli acquistati con la funzione One-Click, che consente all'utente il pagamento istantaneo, senza passare dal carrello.

Perché Amazon ha ampliato il servizio

Secondo l'azienda, la scelta risponde all'esigenza di rendere lo shopping digitale più accessibile. "In Amazon lavoriamo costantemente per rendere lo shopping accessibile a tutti, indipendentemente dalle preferenze di pagamento", ha spiegato Giorgio Busnelli, country manager di Amazon Italia. "Crediamo che dare ai clienti la libertà di scegliere come pagare sia fondamentale per consentire a chiunque di acquistare l'ampia selezione di prodotti disponibile su Amazon.it", ha aggiunto. Una strategia che sembra particolarmente indicata per un Paese che, come dimostrato anche dall'ultimo report di BankItalia sulle abitudini di pagamento degli italiani, sembra ancora nutrire una certa predilezione per il denaro cartaceo rispetto a quello virtuale.