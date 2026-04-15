L’intelligenza artificiale arriva su Alexa anche in Italia: le istruzioni per attivare la versione Plus

Da oggi è disponibile anche in Italia Alexa+: la nuova versione dell’assistente Amazon basata sull’IA generativa. Più naturale e capace di azioni complesse, all’inizio sarà gratuita, poi verrà integrata nell’abbonamento Prime.

A oltre un anno dal debutto negli Stati Uniti, Alexa+ approda anche in Italia in modalità "Accesso Anticipato". La nuova versione dell'assistente vocale di Amazon segna un cambio di passo netto: non più solo risposte, ma azioni concrete rese possibili dall'integrazione dell'intelligenza artificiale generativa. Il servizio è disponibile da oggi in fase iniziale e gratuita, con un rilascio progressivo per chi ne fa richiesta o acquista dispositivi della linea Echo. Nel tempo, ha fatto sapere Amazon, Alexa si è affermata come presenza quotidiana nelle case italiane, con oltre 40 miliardi di interazioni registrate in tre anni. A livello globale, i dispositivi compatibili hanno superato i 500 milioni, con centinaia di milioni di utenti attivi ogni settimana.

Le novità: conversazioni più naturali e meno comandi

Il primo cambiamento riguarda il linguaggio. Alexa+ (o Plus) è progettata per sostenere dialoghi più fluidi, accettando frasi incomplete, interruzioni e cambi di contesto senza perdere il filo della conversazione. L'interazione si avvicina così a quella umana, superando la rigidità dei comandi vocali tradizionali. Anche la voce sintetica è stata migliorata, diventando più espressiva e naturale per rendere l'assistente meno "meccanico" e maggiormente integrato nelle dinamiche quotidiane, in linea con le nuove abitudini maturate dagli utenti nel dialogo con sistemi di intelligenza artificiale.

La novità più significativa riguarda però l'aspetto operativo. Basata su modelli linguistici avanzati integrati tramite Amazon Bedrock, Alexa+ non si limita a fornire informazioni, ma diventa un assistente in grado di eseguire attività ben più complesse rispetto alla regolazione del volume dell'altoparlante o la gestione della domotica casalinga. Tra le funzioni disponibili figurano l'organizzazione degli impegni, la creazione di liste della spesa personalizzate e la possibilità di suggerire e acquistare prodotti, anche segnalando eventuali variazioni di prezzo. La nuova Alexa può anche riassumere recensioni, monitorare le consegne e sfruttare le integrazioni con servizi esterni, prenotando un locale con TheFork o ascoltando la musica con Spotify e Apple Music.

Personalizzazione e privacy

Alexa+ punta anche a una maggiore personalizzazione. Grazie all'IA la nuova versione sarà in grado di apprendere abitudini e preferenze degli utenti, distinguendo i diversi membri della famiglia attraverso il riconoscimento vocale e visivo. Questo consentirà di adattare risposte e suggerimenti in modo mirato, dal cibo alla musica fino alle routine quotidiane. Un altro elemento chiave è poi la continuità tra dispositivi: una richiesta lanciata da un PC potrà essere proseguita dallo smartphone mentre si è fuori casa, senza dover ricominciare da capo.

Sul fronte della privacy ,invece, restano gli strumenti di controllo già disponibili. Gli utenti potranno gestire le registrazioni vocali, consultare lo storico delle interazioni e decidere se e per quanto tempo conservarle.

Come attivare Alexa+

Negli Stati Uniti il servizio è già attivo da tempo e l'aggiornamento negli abbonamenti già esistenti ha sollevato a suo tempo qualche polemica per le modalità di comunicazione poco chiare da parte dell'azienda. Per l'Italia, invece, la questione sembra essere piuttosto chiara. Alexa+ verrà inclusa nell’abbonamento Amazon Prime e durante il periodo di Accesso Anticipato sarà gratuita per tutti. Successivamente, l'uso della versione potenziata dall'IA sarà disponibile a 22,99 euro al mese, ma continuerà ad essere disponibile senza costi aggiuntivi per tutti i clienti che hanno attivato Amazon Prime. Per attivarla si potrà quindi scegliere la forma di abbonamento preferita sul sito oppure aspettare l'aggiornamento sull proprio account di Amazon Prime.