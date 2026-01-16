Alexa Plus, l’aggiornamento è automatico e gli utenti s’infuriano: troppa pubblicità e risposte lente”

Negli Stati Uniti molti utenti si sono lamentati dell’upgrade automatico di Alexa per i clienti di Amazon Prime. Oltre all’assenza del consenso, a suscitare le maggiori perplessità sono ste le prestazioni peggiorate e l’aumento della pubblicità. C’è però un modo per riportare tutto a com’era prima.

Nelle ultime settimane alcuni possessori di dispositivi Alexa Echo negli Stati Uniti si sono accorti che la loro assistente virtuale si era aggiornata automaticamente alla nuova versione Alexa Plus. Nessuna richiesta di conferma, nessun avvertimento nei giorni precedenti, solo una notifica che comunicava l'imminente passaggio alla versione potenziata dall'intelligenza artificiale per i clienti che avevano anche sottoscritto un abbonamento ad Amazon Prime. Inutile dire che la cosa non è andata giù a molti utenti, anche perché il servizio ha iniziato a diventare molto più lento e le pubblicità si sono moltiplicate. Da qui il boom di lamentele sul social Reddit che sta mettendo in imbarazzo il colosso fondato da Jeff Bezos.

Cosa è successo con l'aggiornamento automatico di Alexa

Alexa Plus è un servizio annunciato nel 2025 che comportal'integrazione dell'AI per rendere ancora più performanti le prestazioni dell'assistente virtuale di Amazon. L'update a questa versione prevede un costo non indifferente – 19,99 dollari al mese – ma viene implementato in modo gratuito per chi è già cliente di Amazon Prime. Quella che doveva essere una chicca per gli utenti fidelizzati si è però rivelato per molti un boccone indigesto.

A dare fastidio, almeno stando ai commenti sui social, è stata soprattutto la modalità "coercitiva" del passaggio, che non ha lasciato spazio agli utenti per esprimere il proprio consenso. In più, l'aggiornamento non sembra aver migliorato le prestazioni di Alexa. Le risposte risultano più lente, le interazioni con l'assistente vocale sono invase da annunci commerciali, rendendole difficili da gestire, e anche i comandi domotici ("Alexa, spegni la luce", "Alexa, alza il riscaldamento" ecc…) sono diventati meno affidabili.

Leggi anche Perché Amazon ha deciso di sospendere il progetto di consegne con droni in Italia

La schermata postata su Reddit che annunciava la novità

Per fortuna degli scontenti, nella stessa notifica che tanto ha fatto infuriare i suoi clienti, Amazon ha specificato che chi non gradisse la modalità "Plus" può tornare alla versione precedente con un semplice comando vocale: "Alexa, esci da Alexa Plus". Tuttavia, molti utenti raccontano che la disattivazione porta con sé una pioggia ancora più fitta di annunci promozionali.

Il problema riguarda anche l'Italia?

Per ora, in Italia Alexa Plus non è ancora disponibile se non con una versione beta, ancora poco diffusa, ma il lancio è previsto in un futuro non troppo lontano. L’esperienza oltreoceano rappresenta però un campanello d’allarme. L'introduzione automatica della versione potenziata senza consenso esplicito potrebbe ripetersi anche qui, portando con sé le stesse difficoltà tecniche e commerciali.