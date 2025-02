Alexa diventa a pagamento: quanto costa la versione plus del nuovo assistente virtuale di Amazon

video suggerito

A cura di Elisabetta Rosso

"È il tuo nuovo miglior amico nel mondo digitale". Amazon ha presentato così Alexa +, la versione pro dell'assistente virtuale integrata con l'intelligenza artificiale. Per dieci anni Alexa ci ha aggiornato sulle previsioni meteo, spento i condizionatori o riprodotto una playlist di Spotify. Ora, spiega l'azienda, è pronta a diventare un agente IA.

"Alexa conosce quasi tutti gli strumenti della tua vita, i tuoi impegni, la tua smart home, le tue preferenze, i dispositivi che utilizzi, le persone con cui sei connesso, l'intrattenimento che ami e conosce molte delle app che utilizzi, molti dei servizi di cui hai bisogno", ha spiegato Panos Panay, responsabile dei dispositivi e dei servizi di Amazon, durante il lancio del nuovo assistente virtuale.

Alexa+ è gratuito per i membri di Amazon Prime, costa invece 19,99 dollari al mese per gli utenti senza abbonamento. Non è un caso isolato: sempre più aziende tech stanno spingendo per mettere a pagamento servizi o versioni plus, basta pensare alle app di incontri, alle spunte blu sui social o allo spazio extra per archiviare dati sul proprio smartphone. La febbre dell'intelligenza artificiale sta dando alle aziende un nuovo motivo per farci pagare di più. Amazon non fa eccezione.

Come funziona la nuova Alexa +

Il nuovo assistente virtuale non sarà solo una versione evoluta di Alexa, punta infatti sulla personalizzazione. Potrà memorizzare le preferenze dei clienti, ordinare la cena, inviare mail, o promemoria programmati. "Può per esempio esaminare documenti, come il contratto di un'associazione di proprietari di case, in modo che un residente sappia cosa è consentito, come l'installazione di pannelli solari", ha spiegato Mara Segal, direttrice di Alexa, ma anche connettersi ad altri prodotti Amazon. Un'integrazione ad esempio sarà con i campanelli Ring per esaminare le registrazioni delle telecamere.

Sarà possibile avere una conversazione più naturale, il nuovo servizio sarà infatti in grado di rispondere a più richieste in sequenza, a differenza del modello base che può svolgere solo un compito alla volta, Alexa + sarà disponibile poi in versione multimodale, potrà per esempio esaminare una foto. L'assistente sfrutta l'intelligenza artificiale avanzata di Amazon Bedrock. Al momento è disponibile negli Stati Uniti e solo in lingua inglese, verrà rilasciata nei prossimi mesi anche in Italia, non è stata annunciata una data ufficiale.

Con i software IA questi dispositivi potrebbero davvero diventare una versione brillante di loro stessi. Non è ancora chiaro però se il restyling IA sarà in grado di convincere gli utenti a spendere 19,99 dollari.