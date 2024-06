video suggerito

La truffa difficile da scoprire su Amazon: le recensioni sono ottime ma il prodotto è un altro Un paio di cuffie economiche aveva migliaia di ottime recensioni. Nonostante i voti alti e il volume dei commenti il prodotto però lasciava molto a desiderare. La soluzione al problema era semplice. Ora l’annuncio è stato corretto ma rimane ancora qualche traccia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valerio Berra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Amazon ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Le tattiche per capire se un prodotto è valido su Amazon sono note. Si controllano le recensioni, si vede il numero di stelle e si vede il numero di commenti. Per il prodotti meno costosi di solito ci si ferma a questi due fattori. Se il numero di recensioni è alto e la media dei voti si attesta tra quattro e cinque, l’acquisto è già concluso.

Da diverso tempo però sappiamo che le recensioni su Amazon possono essere anche falsate. Possono essere state fatte a pagamento, magari dietro un compenso dello stesso fornitore. Amazon sta combattendo questo fenomeno, anche con cause legali contro chi fa recensioni false. Negli ultimi giorni però è arrivata in redazione una segnalazione ancora più strana.

Il caso delle cuffie recensite come cover

Tutto è partito dall’annuncio di un paio di cuffie. Costo basso: attorno ai 10 euro. Il design sembrava lo stesso di tante cuffie che si trovano in giro: due auricolari sagomati per restare meglio nel padiglione e un cavo dove si trova il microfono. Le recensioni erano ottime: oltre le 4 stelle e con migliaia di commenti. Dopo l’acquisto però le cuffie si sono rivelate molto problematiche: l’audio era pessimo, la qualità dei materiali anche. Nonostante il costo basso sembrava impossibile che migliaia di persone avessero identificato il prodotto come buono.

La soluzione era semplice. Leggendo meglio le recensioni abbiamo visto che non si riferivano al prodotto ma a una cover per iPhone. Un oggetto che probabilmente aveva un costo simile. Sembra quindi che in qualche modo il fornitore sia riuscito a sostituire le immagini e la descrizione del prodotto con un altro oggetto, tenendo però le recensioni accumulate in precedenza.

Ora sembra che Amazon abbia risolto il problema. Accanto alle cuffie non ci sono più le migliaia di recensioni positive che apparivano in precedenza. Ne resta solo una, da una stella. Un commento che in effetti si riferisce proprio alle cuffie. Anche se dai toni del commento si capisce bene che qualcosa non ha funzionato nei filtri di Amazon.

AMAZON | La recensione da cui si capisce il cambio di prodotto