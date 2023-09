Alexa sta cercando di diventare più umana ma il sogno di Her è ancora lontano Amazon ha presentato nuovi dispositivi e nuovi servizi. Dai prossimi aggiornamenti Alexa integrerà degli algoritmi di intelligenza artificiale per rendere le sue conversazioni più umane.

“Alexa, let’s chat”. Arlington, Texas. La presentazione dei nuovi prodotti di Amazon ha seguito un trend discretamente in linea con gli ultimi sviluppi delle Big Tech: l’intelligenza artificiale. È quasi un anno che i software di intelligenza artificiale generativa come ChatGPT o Midjourney hanno sfondato il mercato del grande pubblico rivelando tutte le possibilità di questo tipo di economica. Ora gli LLM (Large language model) con cui funziona l’intelligenza artificiale sono entrati anche dentro Alexa, l’assistente vocale di Amazon.

Sul palco c’era David Limp, vicepresidente di Amazon, ha spiegato che la nuova intelligenza artificiale con cui è stata potenziata Alexa vuole prima di tutto avere un suono più umano. Con il comando “Alexa, let’s chat” la conversazione con l’assistente virtuale diventerà più fluida, non sarà più fatta con i comandi secchi a cui le ultime versioni ci hanno abituato.

Nel video mostrato come esempio una giovane donna entra in casa, chiede i risultati della sua squadra di calcio preferita (senza specificare quale) e Alexa non solo fornisce tutti i dati ma si prodiga anche in una spiegazione di come è andato il match. E poi ancora. L’assistente vocale modula i toni, offre dei feedback personalizzati sulle idee proposte per una serata con gli amici e prepara degli inviti da inviare con i toni richiesti.

Il programma di traduzione

Interessante il programma di traduzione. Nel nuovo aggiornamento di Alexa, per adesso disponibile solo in lingua inglese. Le chiamate con Alexa potranno essere tradotte in 10 lingue in modo automatico e istantaneo. Questa funzione dovrebbe avvenire con i sottotitoli e quindi dovrebbe essere disponibile sui dispositivi Alexa a cui è collegato un monitor video.

Il sogno di Her e JARVIS

Certo. Nonostante negli esempi la conversazione sia nettamente più fluida, il futuro che siamo abituati a vedere nei film è ancora lontano. La nuova Alexa non è paragonabile all’assistente vocale del film Her di Spike Jonze, tanto articolata e complessa da innamorarsi e far innamorare le persone con cui parla. E non è nemmeno efficiente come JARVIS, il sistema “piuttosto intelligente” con cui Tony Stark lavora e progetta le sue armature per diventare Iron Man. Tecnologie lontane, forse possibili solo da sognare. Per adesso speriamo solo che con il nuovo aggiornamento non dovremmo più sillabare i comandi che Alexa non capisce al primo colpo.